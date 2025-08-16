Sábado 16 de agosto de 2025
Wilmer Ramírez formará parte de Tele Tuya tras polémica salida de Venevisión

Ramírez renunció a Venevisión, con una mezcla de frustración y dignidad.

Por Ernestina García

Wilmer Ramírez formará parte de Tele Tuya tras polémica salida de Venevisión
Recientemente, el veterano presentador y comediante Wilmer Ramírez protagonizó uno de los episodios más comentados al anunciar que, renunció a Venevisión, con una mezcla de frustración y dignidad.

¿La razón? Se sintió relegado durante la apertura del flamante Estudio 1. Como si eso fuera poco, en un arranque de lealtad, defendió con vehemencia a su colega Henrys Silva, dejando claro que, las injusticias no pasarán en silencio.

En un video difundido por el programa Sábado en la Noche de Globovisión, expresó: “Me parece que debió haber sido así que estuviésemos los tres, que estuviese Henry, ya que es el animador más antiguo de Sábado Sensacional en este momento. Pero no fue así, la directiva va por otro lado”.

Esa sensación de ser ignorado fue el detonante. Wilmer tomó sus pertenencias del camerino y se marchó, remarcando: “No me dolió tanto el no estar en esa tarima. Pero creo que otras personas se lo merecían. Ese es mi parecer… ya ni soy del canal”.

Sin rodeos y sin filtros, agradeció sus más de 30 años brindando humor, risas y reverdeciendo cada rincón de Venevisión con su talento.

Y como dicen por ahí… “Eso es viendo el payaso y soltando la risa”, por lo que apenas pisó las afueras del canal de la colina, el universo conspiró para que continuara frente a la pantalla chica, esta vez en La Tele Tuya.

Fue el presidente de la planta televisiva, Esteban Trapiello, quien confirmó la noticia mediante sus redes sociales, afirmando que, el exitoso animador pasó a formar parte de las filas de dicho canal.

“Dado que muchísimas preguntas se me han formulado luego de la publicación de la salida de Wilmer Ramírez de VENENOVISION, debo decir que es absolutamente cierto, que ya hemos logrado un acuerdo”, confirmó.

En este sentido, indicó que, el exconductor de “Cásate y Verás”, saldrá al aire todos los viernes a las 10 de la noche, aunque no dio detalles sobre el programa en el que estará Wilmer.

Noticia al Día/meridiano

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Autoridades de Trinidad y Tobago detuvieron a 20 migrantes venezolanos a bordo de una embarcación, entre ellos ocho menores

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

