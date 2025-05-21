Wilson Álvarez confirma su regreso como coach de pitcheo de Águilas del Zulia

Wilson Álvarez confirmó su regreso como coach de pitcheo de Águilas del Zulia para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

"Voy a estar en el invierno como coach de pitcheo, que es lo que más me gusta hacer", le informó Wilson Álvarez a Isaac Silguero, para BeisbolPlay.

A su vez, expresó: "Luego de un año sin hacer nada, estoy muy contento de volver a hacer lo que más acostumbrado estoy. Espero hacer un buen trabajo con el Zulia".

Cabe destacar que el pasado febrero se reveló que Lipso Nava seguiría al mando del conjunto rapaz para la temporada 2025/26. Asimismo, el actual Mánager del Año había confirmado el regreso de Álvarez.

