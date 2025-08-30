Sábado 30 de agosto de 2025
Al Dia

World Fitness, orgulloso patrocinador oficial, de la 6ta Edición de la Copa Gustavo Cuba

Septiembre será el mes donde se llevará cabo el evento de fisicoculturismo más esperado del año, el Gustavo Cuba Classic…

Por Isidro Lopez

Septiembre será el mes donde se llevará cabo el evento de fisicoculturismo más esperado del año, el Gustavo Cuba Classic 6ta. Edición y World Fitness, es orgulloso patrocinador oficial de esta competencia que es avalada por la Federación Venezolana de Físico Culturismo y Fitness.

En la 6ta Edición de la Copa Gustavo Cuba, disfrutarás una competencia llena de músculos, fuerza y determinación. Los mejores atletas del país se reunirán para demostrar su habilidad y dedicación en el escenario. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de este emocionante evento!

La Copa Gustavo Cuba Classic reunirá a los verdaderos titanes del músculo en una batalla de fuerza, disciplina y pura pasión.

Como patrocinante principal, World Fitness, estará en primera fila, viviendo cada segundo de esta experiencia que promete dejar huella.

El evento se realizará el viernes 26 y sábado 27 de septiembre, en los espacios del Hotel Jolie Eventos, Av. 15 Las Delicias con calle 73 de Maracaibo.

Serán dos días llenos de fuerza, disciplina y adrenalina, no te quedes fuera del evento más esperado del año.

 Para mayor información pueden escribir al WhatsApp +58 424 6704071 y seguir la cuenta @worldfitness.mcbo

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

