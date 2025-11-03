Lunes 03 de noviembre de 2025
Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

Uno de los detonantes en la decisión del rey Carlos III de retirarle todos los títulos a su hermano Andrés, fue la revelación que hizo el medio británico BBC sobre una visita que hizo Epstein al castillo de Windsor pocos meses después de haber recibido una orden de arresto por agresión sexual a una menor de edad.

Por Candy Valbuena


El príncipe Andrés, durante el servicio religioso en recuerdo de su madre, la reina Isabel, en el castillo de Windsor en septiembre de 2022. Foto: MAX MUMBY/INDIGO (GETTY IMAGES)
El rey Carlos III del Reino Unido le retiró todos los títulos al príncipe Andrés y lo eliminó del registro de la realeza británica. El palacio de Buckingham informó el viernes, 31 de octubre la decisión tomada por el monarca ante los vínculos que su hermano sostuvo con el pederasta Jeffrey Epstein.

El ducado de York fue un título que la fallecida Isabel II le concedió a su tercer hijo cuando se casó en 1986 con Sarah Ferguson. Sin embargo, a partir de ahora Andrés Mountbatten-Windsor no aparecerá en la lista de registro real, conocida como Roll of the Peerage, ni como duque ni como príncipe.

El príncipe Andrés mantuvo una amistad por años con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein y con su socia Gishleine Maxwell, relación que le generó innumerables críticas.

Andrés Mountabatten Windsor | Foto: EFE

El ex duque de York también fue acusado formalmente de haber formado parte de una red de abuso sexual contra adolescentes y mujeres jóvenes.

Uno de los detonantes en la decisión del rey Carlos III fue la revelación que hizo el medio británico BBC sobre una visita que hizo Epstein al castillo de Windsor pocos meses después de haber recibido una orden de arresto por agresión sexual a una menor de edad.

La amistad entre Andrés y Jeffrey Epstein

La amistad entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein se forjó gracias a Ghislaine Maxwell, la heredera británica y socia de Epstein, condenada en 2022 por tráfico sexual de menores. Maxwell se movía en los círculos de la alta sociedad y fue quien introdujo a Epstein en el entorno social del duque de York.

Foto: Archivo

La primera fotografía pública en la que se observa a estas personas juntas data del año 2000. Andrés era además un pasajero habitual en el Boeing 727 de Epstein, apodado el “Lolita Express” por las menores de edad que viajaban en él. Se reveló que Andrés viajó en este avión a la isla privada de Epstein en el Caribe y a sus mansiones en Florida y Nueva York.

La relación era tan cercana que Andrés invitó a Epstein y a Ghislaine Maxwell a eventos reales, incluyendo la fiesta de cumpleaños número 18 de su hija, la princesa Beatriz, en 2006, celebrada en la propiedad real de Windsor, lo que ocurrió después de que se emitió una orden de arresto contra Epstein en Estados Unidos por agresión sexual a una menor de edad.

La condena de Epstein y su continua comunicación

El declive de Jeffrey Epstein comenzó en el año 2008, cuando fue condenado por cometer delitos sexuales contra menores de edad.

El príncipe Andrés afirmó en una famosa entrevista con la BBC en 2019 que dejó de relacionarse con Epstein en diciembre de 2010, tras una visita a la mansión de Epstein en Nueva York para comunicarle que la amistad había terminado.

Esta afirmación fue desmentida en 2025 con la publicación de un correo electrónico que Andrés envió a Epstein en febrero de 2011. Andrés expresó en ese correo preocupación por Epstein y escribió: “Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo… volveremos a jugar pronto”, lo que demostró que el contacto continuó.

El príncipe sostuvo por años que nunca vio nada inapropiado en casa de Epstein. La monarquía y el público lo señalaron por una “profunda falta de juicio” al mantener esa amistad.

El papel de Virginia Giuffre

Virginia Giuffre acusó al príncipe Andrés de haber abusado sexualmente de ella en tres ocasiones en 2001, cuando ella era una víctima de tráfico sexual de la red de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

En el momento de los supuestos hechos, Giuffre tenía 17 años de edad. A pesar de que en el Reino Unido se considera que a esa edad pudo haber consentimiento de la relación sexual, en Estados Unidos, lugar donde se presentó la demanda, sí se calificó como abuso.

De acuerdo con los relatos de Giuffre, los abusos ocurrieron en la casa de Ghislaine Maxwell en Londres (donde se tomó la famosa fotografía donde aparecen ella y el príncipe abrazados), en una mansión de Epstein en Nueva York y en la isla privada de Epstein, Little Saint James, en el Caribe.

Foto: Virginia Giuffre

Una evidencia clave de que existió algún encuentro entre ambos fue una fotografía de ambos que circuló públicamente. Al fondo de la imagen también se ve a Maxwell.

En su entrevista con la BBC de 2019, el príncipe Andrés inicialmente dijo no recordar haber conocido a Giuffre. Su negación fue socavada por la existencia de esa imagen.

Para refutar la acusación de Giuffre sobre el encuentro en Londres, Andrés afirmó que el 10 de marzo de 2001 no estaba en casa de Maxwell, sino que había llevado a su hija, la princesa Beatriz, a una fiesta de cumpleaños en un restaurante Pizza Express en Woking.

Demanda civil y acuerdo extrajudicial

En 2021, Giuffre presentó una demanda civil por agresión sexual contra el príncipe Andrés en Nueva York, exigiendo una indemnización.

En febrero de 2022, antes de que el caso llegara a juicio, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial de varios millones de dólares con Giuffre. El monto exacto nunca fue revelado públicamente.

Aunque Andrés no admitió culpabilidad penal ni civil, el acuerdo incluyó una declaración donde él reconocía a Giuffre como víctima de abuso y se comprometía a mostrar «arrepentimiento» por su asociación con Epstein.

Giuffre murió el 25 de abril de 2025 por suicidio y luego de su muerte fueron publicadas sus memorias, en las que reveló detalles de sus días como víctima de la red de trafico sexual de Epstein.

Foto: RTVE

El hermano de Giuffre, Sky Roberts, agradeció al rey Carlos III por la medida de retirar los títulos reales a Andrés, pero insistió en que no es suficiente. “Necesitamos una investigación más exhaustiva y que esté detrás de las rejas», alegó este viernes 31 de octubre en una carta enviada a la BBC.

Lee también: El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Noticia a Día/Con información de BBC

