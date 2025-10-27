Y que Oreo de hallaca y pan de jamón: ¡Si inventan!

En un país donde la creatividad no conoce límites, un creador de contenido venezolano ha vuelto a romper el molde con una propuesta tan insólita como deliciosa: una Oreo con sabor a Hallaca y Pan de Jamón. Sí, leíste bien. La Navidad criolla ahora cabe entre dos tapas de galleta… al menos en el universo de los reels.

La idea, generada con ayuda de inteligencia artificial y mucho humor criollo, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con asombro, risas y hasta antojos. El reel, que simula el lanzamiento de una edición limitada de Oreo con los sabores emblemáticos de la Navidad venezolana, ha sido descrito como “una genialidad publicitaria” y “una locura que solo se le ocurre a un venezolano”.

“Solo en Venezuela pasan estas cosas… y en mis reels 😂”, comenta el autor en la publicación, que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios.

El creativo Francisco Gil utilizó herramientas de IA para diseñar el empaque, los sabores y hasta una campaña ficticia que incluye el clásico dilema navideño: ¿Team Hallaca o Team Pan de Jamón?

La propuesta no solo ha generado carcajadas, sino también reflexiones sobre el poder de la inteligencia artificial como herramienta para el marketing, la sátira y la identidad cultural. En tiempos donde la nostalgia y el humor se convierten en refugio, esta Oreo imaginaria ha logrado unir a los venezolanos en una conversación tan sabrosa como surrealista.

Noticia al Día