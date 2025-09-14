Domingo 14 de septiembre de 2025
Y sin 'AutoTune': Así sonaba "La nave del olvido" en la voz de Mirtha Pérez

"La nave del olvido" es el título del segundo álbum de estudio grabado por el artista mexicano José José y se publicó bajo el sello discográfico RCA Víctor en 1970.

Por Candy Valbuena

Y sin ‘AutoTune’: Así sonaba
Foto: Facebook
Un dato que a lo mejor las nuevas generaciones desconocen sobre el exitoso tema musical "La nave del olvido", que fue escrita por el argentino Dino Ramos, es que fue interpretada por primera vez en el año 1969 por la cantante venezolana Mirtha Pérez.

Foto: festivalescancionpopular.blogspot.com/

Para la fecha, ya Mirtha era una cantante consagrada en Venezuela, quien participó en el Festival Buenos Aires de la Canción. Era una competencia donde participaban vocalistas argentinos y de otros lugares del Continente. Interpretaban nuevas composiciones de autores de ese país, previamente seleccionadas, tal y como era la tónica de este tipo de eventos, que entonces estaban tan de moda en todo el mundo.

Pero qué bien se escucha Mirtha, qué afinada y sin ‘AutoTune’.

Para el siguiente año, en 1970 se llevó a cabo el lanzamiento de esta pieza musical en la voz de José José.

"La nave del olvido" es el título del segundo álbum de estudio grabado por el artista mexicano José José y se publicó bajo el sello discográfico RCA Víctor en 1970.

Sobre los inicios de Mirtha

Mirtha Pérez, acababa de firmar contrato de exclusividad con Venevisión en 1969, luego de pasar sus primeros años artísticos en Radio Caracas Televisión (RCTV), en donde, después de iniciarse en 1964 como la voz femenina del cuarteto Los Naipes y su posterior lanzamiento como solista dos años después, vivió una etapa fructífera en la cual, además de cantante, debuta como actriz, también con buena fortuna.

Foto: https://richmansite.wordpress.com/

Y así fue la interpretación de "La nave del olvido" en el Show de Fantástico en su regreso a RCTV a principios de los años 80, que hoy podemos revivir, gracias a la magia de las redes sociales.

