Ya están pagando la pensión de julio

La mañana de este viernes, 20 de junio se dio inicio al pago de la pensión correspondiente al mes de julio para los y las pensionadas del país.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) confirmó este jueves la fecha de pago para los pensionados y pensionadas del país para hoy viernes.

Diferentes entidades bancarias comenzaron a acreditar en las cuentas bancarias el monto correspondiente al próximo mes de julio de 2025.

Banco de Venezuela, Banesco, Banco Digital de los trabajadores, Banco del Sur, Bancaribe, Banco Mercantil, Tesoro, entre otros comenzaron a liberar los pagos a los pensionados y pensionadas por un monto de 130,00 bolívares.

En el transcurso del día se espera que la Plataforma Patria active el pago del ingreso Contra la Guerra Económica para los pensionados.

Lee también: IVSS confirma el pago de la pensión para este viernes 20-Jun

Noticia al Día/Con información de Canal Patria Digital