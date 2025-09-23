Martes 23 de septiembre de 2025
“Ya me puedo morir tranquilo”: Silvestre Dangond tras llenar el Metropolitano de Barranquilla con ‘El último baile’

El cantante Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho de la Espriella enloquecieron Barranquilla con el concierto que ofrecieron la noche del pasado sábado 20…

Por Ernestina García

"Ya me puedo morir tranquilo": Silvestre Dangond tras llenar el Metropolitano de Barranquilla con 'El último baile'
El cantante Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho de la Espriella enloquecieron Barranquilla con el concierto que ofrecieron la noche del pasado sábado 20 de septiembre en el estadio Metropolitano antes más de 55 mil espectadores en el marco de la gira ‘El Último Baile’ que realizan por diferentes ciudades de Colombia. 

El artista urumitero se convirtió en el segundo artista en llenar este escenario, después de la estrella mundial Shakira. No pudo ocultar la emoción por este logro y lloró antes de empezar a cantar sus éxitos. 

Esto es increíble. Juancho vení, ven a ver esto. Me puedo morir tranquilo ya… Es increíble esto y apenas comienza, no tenemos control de nada esta noche, solamente sus aplausos. Gracias”, expresó, recibiendo la ovación del público. 

Temas como ‘El dolor de cabeza’, ‘Personas’, ‘Con furia’ y ‘La pareja del momento’ encendieron los primeros bloques de un concierto que duró más de tres horas.

El show contó con invitados especiales como Tito El Bambino, quien interpretó ‘Mi cama huele a ti’, desatando la euforia de los asistentes. Luego llegó Nacho quien al ritmo de ‘Materialista’ y ‘Andas en mi cabeza’, confirmaron el carácter global de la noche. También hizo presencia la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char.

Silvestre Dangond también cantó ‘Ya no me duele más’, ‘A blanco y negro’, ‘La vallenata’, ‘Las locuras mías’, ‘Me gusta’, ‘Volvamos a ser novios’, ‘El malcriao’ y ‘La que me quiera la quiero’, himnos coreados por miles de asistentes.

Lo que vivimos anoche no fue un simple concierto, fue la reafirmación de que el vallenato sigue marcando el pulso de nuestra cultura. Esta es la demostración más grande de amor que un público le puede dar a su artista”, expresó emocionado Silvestre.

La gira ‘El Último Baile’ continúa su recorrido por Colombia. Las próximas ciudades a visitar son: Medellín, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Riohacha, Cali, Santa Marta y Sincelejo.

Noticia al Dia/El Pilón

