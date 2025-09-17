Yeyson Paredes avanza en etapa crucial de su peregrinación en Los Andes venezolanos

Yeyson Paredes llega a Táchira tras intensa peregrinación en homenaje a San José Gregorio Hernández.Tras semanas de arduo caminar y más de 400 kilómetros recorridos a pie, el joven Yeyson Paredes arribó a La Grita, en el estado Táchira, dentro de su emotiva “Peregrinación de Los Andes”, una travesía dedicada a honrar a San José Gregorio Hernández.

Imagen : Cortesía

Desde el 10 de agosto, Yeyson ha avanzado con una imagen del beato en sus manos, visitando pueblos, comunidades, hospitales e iglesias en su peregrinar desde el Santuario de Isnotú, Trujillo, hasta el Santuario Diocesano en San Cristóbal, Táchira.

Con esta caminata no solo cumple una promesa personal, sino que también promueve la fe y el legado del “Médico de los Pobres”, además de incentivar la recaudación de fondos para asistir a la misa oficial de canonización en el Vaticano, programada para el 19 de octubre de 2025.

El camino por los páramos andinos no ha sido sencillo: Paredes tuvo que enfrentar condiciones climatológicas impredecibles y hasta una caída en el Pico El Águila que lo obligó a desviarse de la ruta principal. Sin embargo, la solidaridad de los devotos a lo largo de la ruta, que le brindaron alimento, refugio y apoyo, y su espíritu inquebrantable lo han impulsado a continuar a pesar del agotamiento físico.

Actualmente, luego de una jornada de 17 horas de caminata, desde merida a tachira Yeyson se recupera en La Grita, preparándose para abordar la última parte del trayecto hacia San Cristóbal. Su plan es llegar el domingo para culminar los 40 días de caminata, con la imagen del beato como símbolo de esperanza y fe para los venezolanos.

Esta peregrinación ha trascendido lo meramente personal para Yeyson Paredes, volviéndose un testimonio vivo de la devoción popular por el Dr. José Gregorio Hernández. Cada paso que da es un llamado a la fe, una prueba de que el compromiso y la espiritualidad pueden mover montañas y unir comunidades.

Próximamente, Yeyson continuará su travesía rumbo a San Cristóbal, donde concluirá esta significativa peregrinación que ha inspirado a muchos a mantener viva la esperanza y la fe en uno de los personajes más queridos de la historia venezolana.

Noticias al Dia – Andrea Barrueta – Pasante