Miércoles 17 de septiembre de 2025
Al Dia

Yeyson Paredes avanza en etapa crucial de su peregrinación en Los Andes venezolanos

Desde el 10 de agosto, Yeyson ha avanzado con una imagen del beato en sus manos, visitando pueblos, comunidades, hospitales e iglesias en su peregrinar

Por Pasante1

Yeyson Paredes avanza en etapa crucial de su peregrinación en Los Andes venezolanos
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Yeyson Paredes llega a Táchira tras intensa peregrinación en homenaje a San José Gregorio Hernández.Tras semanas de arduo caminar y más de 400 kilómetros recorridos a pie, el joven Yeyson Paredes arribó a La Grita, en el estado Táchira, dentro de su emotiva “Peregrinación de Los Andes”, una travesía dedicada a honrar a San José Gregorio Hernández.

Imagen : Cortesía

Desde el 10 de agosto, Yeyson ha avanzado con una imagen del beato en sus manos, visitando pueblos, comunidades, hospitales e iglesias en su peregrinar desde el Santuario de Isnotú, Trujillo, hasta el Santuario Diocesano en San Cristóbal, Táchira.

Con esta caminata no solo cumple una promesa personal, sino que también promueve la fe y el legado del “Médico de los Pobres”, además de incentivar la recaudación de fondos para asistir a la misa oficial de canonización en el Vaticano, programada para el 19 de octubre de 2025.

El camino por los páramos andinos no ha sido sencillo: Paredes tuvo que enfrentar condiciones climatológicas impredecibles y hasta una caída en el Pico El Águila que lo obligó a desviarse de la ruta principal. Sin embargo, la solidaridad de los devotos a lo largo de la ruta, que le brindaron alimento, refugio y apoyo, y su espíritu inquebrantable lo han impulsado a continuar a pesar del agotamiento físico.

Imagen : Cortesía

Actualmente, luego de una jornada de 17 horas de caminata, desde merida a tachira Yeyson se recupera en La Grita, preparándose para abordar la última parte del trayecto hacia San Cristóbal. Su plan es llegar el domingo para culminar los 40 días de caminata, con la imagen del beato como símbolo de esperanza y fe para los venezolanos.

Esta peregrinación ha trascendido lo meramente personal para Yeyson Paredes, volviéndose un testimonio vivo de la devoción popular por el Dr. José Gregorio Hernández. Cada paso que da es un llamado a la fe, una prueba de que el compromiso y la espiritualidad pueden mover montañas y unir comunidades.

Imagen : Cortesía

Próximamente, Yeyson continuará su travesía rumbo a San Cristóbal, donde concluirá esta significativa peregrinación que ha inspirado a muchos a mantener viva la esperanza y la fe en uno de los personajes más queridos de la historia venezolana.

Noticias al Dia – Andrea Barrueta – Pasante

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Ministro de Educción exige cumplimiento del calendario escolar en todas las instituciones educativas del país

Ministro de Educción exige cumplimiento del calendario escolar en todas las instituciones educativas del país

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

El pescador que no sabía nadar

El pescador que no sabía nadar

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Ministerio de Educación Universitaria y CEGU celebran con emotivo evento la santidad de José G. Hernández y Carmen Rendiles

Ministerio de Educación Universitaria y CEGU celebran con emotivo evento la santidad de José G. Hernández y Carmen Rendiles

Noticias Relacionadas

Al Dia

Rawayana sube foto de José Gregorio Hernández en sus redes sociales tras ser nominados al Latin Grammy

La agrupación criolla fue nominado a los Latin Grammy en la categoría “Grabación Electrónica”.
Farándula

Soundgarden anunció álbum de estudio con canciones inéditas de Chris Cornell

La banda anunció su ultimo álbum de estudio con canciones inéditas de Chris Cornell para honrar su memoria y darle un regalo a los fans

Al Dia

Encuentro ACA Hídrico Comunal Zulia 2025 eje Perijá, plantea trabajo articulado y mejoras en el servicio

Con el propósito de fortalecer el gobierno popular del agua y avanzar en la construcción del Plan Hídrico Comunal
Al Dia

“Pa’ toda la vida”, el tema que compuso Jonathan Jaraba y toca armoniosamente en el acordeón Carlos Humberto López

Si algo tuvo claro el cantautor colombiano Jonathan Jaraba, mejor conocido como “El Meke” es que con el lanzamiento de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025