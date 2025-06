"Yo no voy a obligar a nadie a oír mi show, muchísimas gracias Viña del Mar… TE AMO VENEZUELA": Así se retiró George Harris del escenario

El comediante venezolano, George Harris, tuvo una complicada presentación en el Festival Viña del Mar 2025 este domingo 23 de febrero, pese a que fue bien recibido por el público de la Quinta Vergara, al comenzar el show un grupo empezó a pitarlo y generó la molestia del comediante.

No habían pasado ni dos chistes cuando una parte del público empezó a abuchear a Harris, lo cual, evitó que pudiera seguir con su rutina.

"Esto es complicado, yo no vine amargarle la vida a nadie, si ustedes querían que yo me vaya, yo me voy, no pasa nada, mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, yo viene a darle mi cariño , si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y yo respeto", dijo entre los aplausos y silbidos.

"Yo no vine a imponérmele a nadie, esto es una invitación de un festival hermoso que yo acepté, pero si ustedes no quieren, no pasa nada, yo no voy a obligar a nadie a oír mi show, muchísimas gracias Viña del Mar… TE AMO VENEZUELA", dijo.

Primer regreso

Harris se empezó a retirar del escenario pero los moderadores hicieron una pausa y detuvieron al venezolano para que se calmaran los ánimos y siguiera con el show.

Última salida

Pese a la situación, el artista prosiguió con su rutina pero lamentablemente una parte del público no dejó que el show siguiera normal, los pocos chistes que pudo decir iban fuera del contexto entre los silbidos y abucheos. Aunque habían muchas banderas de Venezuela y pancartas que lo apoyaron, el show se perdió entre discutir si seguía o no en la tarima chilena.

Harris terminó despidiéndose del público de la Quinta Vergara dividido, pero los moderadores del Festival lograron hacer que volviera a la tarima por una última vez. Los chilenos que conducían el evento se disculparon y trataron calmar los ánimos para que el venezolano pudiera presentar el final de su rutina con unas canciones.

Saboteo

De acuerdo con el reporte del periodista Osman Aray, quien estuvo presente en la presentación, un grupo de personas saboteó el evento tras subir Harris al escenario.

Al subir al escenario, el comediante venezolano, un grupo de personas comenzó a abuchearlo, por lo que se retiró de la Quinta Vergara, donde se desarrollaba el evento.

Indica Aray que incluso ” la mediadora de lenguaje de señas pareció formar parte del boicot, gesticulando mensajes que parecen ajenos a la rutina de George Harris y aumentando el desconcierto en la audiencia”.

Lo venezolanos se retiraron

A pesar de su profesionalismo, Harris no pudo continuar su show en un ambiente hostil, intentando irse dos veces del escenario y los presentadores insisten en que continúe con su rutina, aseguró Aray junto a un video de la gente venezolana retirándose del lugar en apoyo al comediante.

Los compatriotas gritaron a las afueras de la Quinta Vergara "NO A LA XENOFOBIA", ante el boicot presenciado durante el intento de presentación de Harris.

Noticia al Día/Con información de Meridiano/Osman Aray