Lunes 25 de agosto de 2025
Conoce las alternativas para disfrutar de YouTube Premium gratis en tu Android

YouTube Premium es un servicio que transforma la experiencia en YouTube, eliminando anuncios, permitiendo la reproducción en segundo plano y…

Por Isidro Lopez

Conoce las alternativas para disfrutar de YouTube Premium gratis en tu Android
YouTube
YouTube Premium es un servicio que transforma la experiencia en YouTube, eliminando anuncios, permitiendo la reproducción en segundo plano y dando acceso a YouTube Music sin restricciones. Aunque es una suscripción paga, existen métodos legales para acceder a sus beneficios de forma gratuita en dispositivos Android.

Si bien algunos usuarios consideran alternativas como youtube premium apk para explorar funciones adicionales, existen otras opciones totalmente legales y seguras que pueden ser igual de convenientes.

Prueba gratuita de YouTube Premium

La forma más directa y confiable para disfrutar de YouTube Premium gratis es mediante la prueba gratuita que ofrece el propio YouTube. Estos periodos de prueba suelen variar entre un mes y tres meses, lo que permite disfrutar de la experiencia completa sin pagar.

¿Cómo obtener la prueba gratuita en tu Android?

Abre la app de YouTube

Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Google desde tu dispositivo Android.

Busca la opción de YouTube Premium

Al hacer clic en tu perfil, verás una opción que dice “Obtén YouTube Premium” o “Prueba gratuita de YouTube Premium”.

Regístrate en la prueba

Sigue los pasos, y añade un método de pago. No se te cobrará hasta que termine el periodo de prueba, y podrás cancelarlo antes si decides no continuar.

Este es un método confiable, ya que se activa desde la propia plataforma de YouTube. Solo asegúrate de cancelar la suscripción antes de la fecha límite para evitar cargos.

Prueba YouTube Music Premium

Si lo que buscas es escuchar música sin interrupciones y sin anuncios, YouTube Music Premium puede ser una excelente opción. Aunque no incluye todos los beneficios de YouTube Premium, sí permite la reproducción sin anuncios y descargas offline en la plataforma de música.

Pasos para activar YouTube Music Premium en Android

●       Descarga la app YouTube Music desde la Google Play Store.

●       Regístrate para la prueba gratuita: Como sucede con YouTube Premium, puedes acceder a una prueba gratuita de YouTube Music por un periodo determinado. Solo sigue las instrucciones en la app.

Este servicio se centra en la música y puede ser ideal para aquellos que prefieren una experiencia musical sin interrupciones, aunque no incluya los mismos beneficios para la visualización de videos.

Participa en ofertas promocionales con Google y sus asociados

Google suele realizar promociones con operadoras de telefonía, marcas de dispositivos Android, e incluso con algunos de sus propios servicios, como Google One. Este tipo de promociones pueden extender el acceso gratuito a YouTube Premium, lo que es ideal para aquellos que desean probar el servicio sin compromiso.

Posibles formas de acceder a estas promociones

Promociones de Operadoras Móviles

Consulta con tu proveedor de servicios móviles si tienen ofertas vigentes que incluyan YouTube Premium. Varias operadoras ofrecen pruebas extendidas de hasta 3 meses en determinados planes o contratos.

Compra de dispositivos Android

Algunos dispositivos de gama media o alta, especialmente de marcas como Samsung y Google Pixel, incluyen suscripciones promocionales a YouTube Premium. Al comprar un teléfono o tablet elegible, puedes obtener varios meses gratuitos de Premium.

Suscripción a Google One

En ocasiones, Google One ofrece acceso a YouTube Premium gratuito o con descuento para sus suscriptores. Si ya eres usuario de Google One, revisa la sección de beneficios para ver si tienes alguna oferta disponible.

Estas promociones te permiten disfrutar de los beneficios de Premium y acceder de manera legal al contenido sin anuncios.

Comparte una suscripción familiar

Otra excelente alternativa para obtener acceso gratuito o a bajo costo a YouTube Premium es el uso de una suscripción familiar. YouTube permite compartir el servicio con hasta cinco personas adicionales en un mismo plan, lo cual resulta conveniente para dividir gastos entre familiares o amigos.

Pasos para unirte o crear un plan familiar

Crear un grupo familiar

Si ya eres suscriptor de YouTube Premium, puedes crear un grupo familiar desde la opción de suscripciones. Simplemente agrega a las personas que deseas que formen parte de tu plan.

Aceptar una invitación familiar

Si conoces a alguien con un plan familiar, pídele que te invite a su grupo. Recibirás una notificación en tu correo electrónico con un enlace para aceptar la invitación.

Con esta opción, cada usuario disfruta de los beneficios de Premium, incluyendo la reproducción sin anuncios y en segundo plano, por una fracción del precio original. Además, es totalmente legal y permitido por Google.

Otras apps de Google con funcionalidades similares

YouTube Premium no es la única plataforma de Google con contenido exclusivo. También puedes encontrar contenido en otras apps como Google Podcasts o Google Play Movies, que ofrecen opciones de entretenimiento.

Al usar estas aplicaciones en conjunto, puedes tener una experiencia de contenido completa y variada en tu dispositivo Android, lo que puede compensar algunos de los beneficios que ofrece Premium.

Al Dia

Dovydas Neverauskas es el quinto lanzador importado de Águilas del Zulia

El lanzador lituano reforzará el bullpen rapaz de cara al comienzo de la temporada 2025-2026 de la LVBP
Al Dia

Está llegando el agua en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

según cronograma difundido por Hidrolago son nueve parroquias atendidas en la capital zuliana y tres en el municipio sureño

Al Dia

Extienden jornada de alistamiento en todo el territorio nacional: Los días viernes 29 y sábado 30-Ago

La información fue confirmada por el presidente Nicolás Maduro a través de sus redes sociales

Al Dia

En China: Realizan el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano con muerte cerebral

El primer trasplante de pulmón de un cerdo genéticamente modificado realizado a una persona en muerte cerebral se mantuvo viable…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
