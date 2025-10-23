Yulimar Rojas celebró su cumpleaños al ritmo de Reynaldo Armas

La atleta venezolana Yulimar Rojas celebró su cumpleaños de una manera muy especial, disfrutando de la música del reconocido cantautor Reynaldo Armas.

La celebración, que tuvo lugar en un ambiente festivo y lleno de alegría, destacó la conexión de Rojas con sus raíces y la cultura venezolana.

Reynaldo Armas, conocido por sus emotivas letras y su estilo musical que celebra la tradición llanera, fue el telón de fondo perfecto para una fiesta que no solo conmemoró un año más de vida de Rojas, sino que también resaltó su amor por la música y la cultura de su país.

La atleta compartió momentos de la celebración en sus redes sociales, donde sus seguidores pudieron ver la felicidad que la rodeaba en este día tan significativo.

La celebración también sirvió como un recordatorio del compromiso de Rojas con su país y su deseo de inspirar a otros a seguir sus sueños, tanto en el deporte como en la vida.

Sin duda, un cumpleaños memorable para una de las figuras más emblemáticas del atletismo mundial.

