Miércoles 22 de octubre de 2025
Al Dia

Yulimar Rojas celebró su cumpleaños al ritmo de Reynaldo Armas

La atleta compartió momentos de la celebración en sus redes sociales

Por Christian Coronel

Yulimar Rojas celebró su cumpleaños al ritmo de Reynaldo Armas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La atleta venezolana Yulimar Rojas celebró su cumpleaños de una manera muy especial, disfrutando de la música del reconocido cantautor Reynaldo Armas.

La celebración, que tuvo lugar en un ambiente festivo y lleno de alegría, destacó la conexión de Rojas con sus raíces y la cultura venezolana.

Reynaldo Armas, conocido por sus emotivas letras y su estilo musical que celebra la tradición llanera, fue el telón de fondo perfecto para una fiesta que no solo conmemoró un año más de vida de Rojas, sino que también resaltó su amor por la música y la cultura de su país.

La atleta compartió momentos de la celebración en sus redes sociales, donde sus seguidores pudieron ver la felicidad que la rodeaba en este día tan significativo.

La celebración también sirvió como un recordatorio del compromiso de Rojas con su país y su deseo de inspirar a otros a seguir sus sueños, tanto en el deporte como en la vida.

Sin duda, un cumpleaños memorable para una de las figuras más emblemáticas del atletismo mundial.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Vuelven a Venezuela 208 migrantes desde EEUU, entre ellos una niña

Vuelven a Venezuela 208 migrantes desde EEUU, entre ellos una niña "separada" de su madre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas

Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas

Infantino visitó Bolivia y abre la puerta a un Mundial en el país

Infantino visitó Bolivia y abre la puerta a un Mundial en el país

Todo lo que tienes que saber sobre el colágeno

Todo lo que tienes que saber sobre el colágeno

Se Vende inmueble ubicado en Machiques

Se Vende inmueble ubicado en Machiques

William Contreras es finalista al Bate de Plata de la Liga Nacional

William Contreras es finalista al Bate de Plata de la Liga Nacional

Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Lacava, recién salido de la ducha, desmiente operación a corazón abierto y anuncia chisme que alegrará a muchos y picará a pocos en el cuello

Lacava, recién salido de la ducha, desmiente operación a corazón abierto y anuncia chisme que alegrará a muchos y picará a pocos en el cuello

Reportan el primer bombardeo de EEUU a una ‘narcolancha’ en el Pacífico

Reportan el primer bombardeo de EEUU a una ‘narcolancha’ en el Pacífico

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

Noticias Relacionadas

Al Dia

Yulimar Rojas celebró su cumpleaños al ritmo de Reynaldo Armas

La atleta compartió momentos de la celebración en sus redes sociales
Deportes

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Las muchachas regresaron al partido luego de un inicio adverso para superar a Chile (58-54) en el Ueno COP Arena de Asunción, Paraguay
Política

Maduro llama a la juventud venezolana a ejercer conciencia crítica frente a manipulaciones digitales

“Que nadie se deje manipular. Conciencia crítica frente a los que quieren imponer cosas extrañas”, expresó el mandatario nacional ante estudiantes y cadetes, en un discurso que enfatizó la importancia de la formación ideológica y el pensamiento autónomo en tiempos de influencia digital
Zulia

Así será la programación de la Filven en Maracaibo 2025

Durante tres jornadas consecutivas, el público podrá asistir a presentaciones de libros, conversatorios, homenajes, talleres y actividades musicales, con la participación de autores, investigadores, poetas y representantes de movimientos sociales y culturales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025