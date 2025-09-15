Yulimar Rojas volverá este martes en busca de su trono

La atleta venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica y múltiple monarca mundial del salto triple, volverá este martes 16 de septiembre al Estadio Nacional de Tokio, escenario donde conquistó el oro olímpico en 2020, para disputar la fase clasificatoria del Campeonato Mundial de Atletismo.

La competencia iniciará a las 6:40 a. m. (hora de Venezuela), y representa un momento simbólico para la reina del salto triple, quien buscará avanzar a la gran final del jueves 18 de septiembre, donde aspira conquistar su quinto título mundial al aire libre.

Para clasificar, Rojas deberá superar la marca mínima de 14,35 metros, en una jornada que marcará su regreso oficial a las grandes competencias tras superar una lesión que la mantuvo fuera del circuito internacional por más de dos años.

