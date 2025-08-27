Miércoles 27 de agosto de 2025
Al Dia

Yurmaira, la niñera y maestra venezolana que enseña su idioma y cultura a niños en Estados Unidos

El método de la venezolana es el amor que le pone

Por Hannabelle Urdaneta

Yurmaira, la niñera y maestra venezolana que enseña su idioma y cultura a niños en Estados Unidos
Foto: Captura de pantalla / iliacalderon.
Yurmaira Matheus, una migrante venezolana, ha encontrado en su trabajo como niñera en Estados Unidos una conmovedora misión: sembrar su cultura e idioma en el corazón de dos niños. A través de videos que se han vuelto virales, su historia de amor y dedicación resuena en las redes, mostrando la belleza del intercambio cultural y la resiliencia de quienes llevan sus raíces con orgullo.

En un mundo donde la distancia a menudo separa a las personas de sus hogares, algunas almas encuentran maneras de acortar el camino con la fuerza del amor y la dedicación. Yurmaira Matheus, una venezolana que migró a Estados Unidos hace dos años, es un ejemplo vivo de esta conexión. En el día a día de su trabajo como niñera, ha transformado lo que podría ser una simple tarea en una conmovedora aventura de aprendizaje cultural.

@uninoticias

➡️ Niñera hispana se vuelve viral al mostrar cómo enseña su idioma y cultura a niños estadounidenses. Yurma Mateus migró a EEUU hace dos años y encontró en su trabajo como niñera la oportunidad de compartir sus raíces. Con paciencia y cariño, enseña a dos niños estadounidenses no solo español, sino también expresiones, costumbres y la gastronomía venezolana. Informa @Ilia Calderón. 📺 Más del Noticiero Univision a las 6:30pm/5:30C y Edición Nocturna a las 11:30pm/10:30C.

♬ sonido original – Univision Noticias

Los videos que comparte en plataformas como TikTok e Instagram han capturado la atención de miles, y por una buena razón. No son solo clips de lecciones de idioma, sino destellos de una relación genuina y afectuosa. Con paciencia y una sonrisa, Yurmaira le enseña español a una niña estadounidense, quien absorbe cada palabra con una curiosidad inmensa y una sorprendente facilidad.

El método de Yurmaira es tan natural como el amor que le pone. En lugar de libros de texto y reglas gramaticales, utiliza el juego, las canciones, las conversaciones diarias y, por supuesto, el corazón de la cocina venezolana. Los niños aprenden sobre los sonidos de la lengua, pero también sobre la calidez de las costumbres, las expresiones cotidianas y la rica gastronomía que define su tierra natal.

Noticia al Día

