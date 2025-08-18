Yury Beja será la primera mujer con discapacidad visual en el Maratón Internacional de Medellín

La paratleta venezolana Yury Beja, se alista para convertirse en la primera mujer invidente en participar en el Maratón Internacional de Medellín, a celebrarse el próximo 7 de septiembre, marcando un hito en la historia del deporte inclusivo nacional.

Beja, referente de la superación y el compromiso, fundó alrededor del año 2000 el Club de Maratonistas Ciegos de Venezuela, y desde entonces ha sido pionera en competencias internacionales, siendo la primera mujer invidente en correr medias maratones en Panamá y Aruba.

En Caracas, ha participado en el Maratón CAF, impulsando la visibilización y la inclusión de atletas con discapacidad en eventos de alto rendimiento.

“Visiblemente es Yury, pero eso va más allá de Yury. Se trata de motivar, de incentivar a otras personas con discapacidad a que practiquen algún deporte”, expresó la atleta en entrevista para el programa Shirley Radio, del Circuito Onda.

Beja también destacó que los beneficios de la actividad física son “realmente maravillosos” y extendió una invitación a quienes deseen apoyar su camino hacia Medellín, sumándose a esta causa que promueve el deporte como herramienta de transformación social.

Noticia al Día / Mundo UR

