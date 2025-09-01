Yván Gil en la Celac: Pedimos dar un paso al frente en defensa de la zona de paz en la región

El ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil, hizo un llamado este lunes 1 de septiembre a los países que integran América Latina y el Caribe a dar un paso al frente y defender la zona de paz, ante el despliegue militar de Estados Unidos.

Gil destacó en la reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que "la situación que estamos viviendo es inédita".

"Desde la crisis de los misiles en los años 60, cuando se puso en riesgo la paz regional de una manera importante, no habíamos vivido una situación de este tipo. Estamos hablando que los Estados Unidos ha concentrado activos militares cerca de las costas venezolanas, estamos hablando de ocho embarcaciones militares", dijo.

Además, consideró que el principal elemento de este encuentro es preservar la zona de paz en la región, así como condenar y exigir el retiro inmediato de estos activos militares de «nuestras costas y de nuestro mar Caribe, y reafirmar el respeto al Tratado de Tlatelolco y la declaración de zona de paz».

