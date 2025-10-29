Zapatos vacíos en la plazoleta: un llamado contra la violencia hacia la mujer

A través de sus redes sociales, la Fundación Vida Jurídica “Diyuly Chourio recordó la campaña impulsada en 2018 para visibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres.

La fundación evocó una de sus acciones más conmovedoras: la instalación de decenas de zapatos de mujer vacíos frente a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Aquel gesto simbólico, realizado en la plazoleta marabina, se convirtió en una expresión de duelo, memoria y conciencia ante el impacto de los femicidios y las distintas formas de violencia que siguen afectando a las mujeres.

En su publicación, la organización destacó que la lucha sigue vigente y que es necesario mantener activa la prevención, la educación y el acompañamiento a las víctimas.

Uno de los letreros que acompañaban el calzado de las mujeres víctimas de violencia y femicidio, decía: "Por nuestro derecho a decidir. #EducarEsPrevenir.

“Debemos seguir alzando la voz, educando y sensibilizando a la sociedad. La sororidad social y la corresponsabilidad constitucional son fundamentales para garantizar la vida y los derechos de las mujeres”, expresó la vocería de la fundación.

Noticia al Día