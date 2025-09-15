ZAXA llega a San Francisco con la ropa deportiva de calidad internacional

Zaxa llega al sur con la ropa deportiva que compite con cualquier marca internacional por su calidad, resistencia y excelentes diseños, gracias a la apertura de su nueva tienda en el Centro Comercial Mundo Mario en la avenida 5 entre calles 23 y 22 de San Francisco.

@zaxa_sanfrancisco ofrece todos los modelos y los mismos precios que su tienda principal en Maracaibo, brindando también las opciones de inversión para mayoristas con excelentes propuestas de negocio que resultan un éxito seguro.

Ropa de buena calidad. Foto: Isidro López

ZAXA es una marca convertida en referencia dentro del mundo deportivo y ahora cuenta con mejores sistemas de producción por la maquinaria adquirida que le permite fijar unos precios de venta bastante asequibles para toda la población.

Durante la apertura realizada este sábado 13 de septiembre, los clientes pudieron beneficiarse del obsequio de una prenda por la compra por inauguración y obtuvieron diversos premios en los sorteos realizados para celebrar la llegada de Zaxa a San Francisco.

Los mismos precios que en Maracaibo. Foto: Isidro López

La tienda de San Francisco es la primera de la actual expansión de la marca ZAXA que próximamente abrirá sucursales en distintos centros comerciales como Gran Bazar y Doral Center en Maracaibo.

La nueva tienda de ZAXA en San Francisco los espera en el Centro Comercial Mundo Mario, desde las 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado.

Calidad que compite con marcas internacionales. Foto: Isidro López

Para informarse mejor los pueden seguir en la cuenta de Instagram @zaxacontigo, y @zaxa_sanfrancisco.

Hermsoso diseños. Foto: Isidro López

Nueva tienda Zaxa. Foto: Isidro López

