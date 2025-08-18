Zelensky llega a la Casa Blanca acompañado de líderes europeos

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, arribó este lunes a la Casa Blanca acompañado de un grupo de destacados líderes europeos con el objetivo de exhibir un frente común ante el mandatario estadounidense, Donald Trump, en defensa de Ucrania frente a la presión de Rusia.

La reunión, organizada de manera apresurada, es vista como crucial para el futuro de Kiev, en momentos en que crecen las tensiones por las acciones de Moscú en la región. La cita ocurre apenas días después de que Trump se reuniera en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, encuentro del que fueron excluidos los principales dirigentes europeos.

Los líderes del continente buscan ahora garantizar apoyo político y estratégico para contener cualquier escalada de agresión por parte de Rusia.

En esta ocasión, Zelensky eligió presentarse con una camisa negra abotonada y un blazer en el mismo tono. Un detalle no menor, considerando que en su última visita a la Casa Blanca su vestimenta más informal generó malestar en Trump, según trascendió en aquel momento.

Noticia al Día