Zion del dúo Zion & Lennox sufrió choque automovilístico en Puerto Rico, pero fue dado de alta: "Agradecido por las oraciones recibidas"

"Zion ya se encuentra en su casa, recuperándose poco a poco y muy agradecido por todas las oraciones recibidas", comunicó su representante

Por Ernestina García

Zion del dúo Zion & Lennox sufrió choque automovilístico en Puerto Rico, pero fue dado de alta:
El mundo de la música urbana se encuentra en vilo tras conocerse la impactante noticia: Zion, uno de los miembros emblemáticos del dúo puertorriqueño Zion & Lennox, sufrió un aparatoso accidente automovilístico en la madrugada del domingo 7 de octubre en San Juan.

El artista fue trasladado de urgencia a un hospital, donde ingresó en condición estable, pero bajo estricta observación. A pesar de la gravedad del choque, fuentes médicas aseguran que su vida no corre peligro.

El incidente tuvo lugar en una transitada avenida de la capital puertorriqueña, cuando el artista regresaba a casa luego de una intensa jornada de grabación. Según testigos presenciales, el lujoso vehículo de Zion chocó violentamente contra una barrera de protección, dejando el coche prácticamente irreconocible.

De acuerdo con el reporte policial citado por el periódico puertorriqueño El Nuevo Día, el accidente ocurrió a las 2:30 a.m., cuando Zion aparentemente perdió el control del automóvil, presuntamente debido a las condiciones resbaladizas de la carretera. Inmediatamente, los servicios de emergencia llegaron al lugar y lograron sacar al cantante de entre los restos del vehículo.

Fuentes médicas informaron que Zion fue trasladado de urgencia al Hospital Auxilio Mutuo, donde, a pesar de las múltiples lesiones y golpes, los especialistas aseguran que su vida no corre peligro. Por el momento, su equipo de representación ha emitido un breve comunicado solicitando respeto por la privacidad del artista y agradeciendo las muestras de cariño del público.

La noticia ha causado un verdadero terremoto entre sus seguidores, quienes no dejan de expresar su preocupación y enviar mensajes de apoyo en redes sociales.

Asimismo, ha generado un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo. Famosos colegas como Daddy Yankee, Natti Natasha y J Balvin han utilizado sus cuentas oficiales para solidarizarse con Zion y pedir oraciones por su pronta recuperación.

Mientras los fanáticos aguardan ansiosos por un parte médico oficial que confirme la evolución del artista, el futuro de Zion & Lennox podría verse temporalmente afectado, ya que se desconoce cuánto tiempo necesitará el cantante para recuperarse y volver a los escenarios. Sin embargo, la esperanza y el cariño de millones de seguidores parecen ser la mejor medicina para este ídolo de la música urbana.

Dado de alta el fin de semana

El exponente urbano boricua, Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, fue dado de alta este sábado 11 de octubre, luego de días hospitalizado tras sufrir un accidente en un vehículo en la zona sur de Puerto Rico.

La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo a través de un comunicado de prensa.

"Zion ya se encuentra en su casa, recuperándose poco a poco y muy agradecido por todas las oraciones recibidas", expresaron las firmas Baby Records Inc. y Nu Form Management.

Noticia al Día/RRSS

