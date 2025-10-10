Viernes 10 de octubre de 2025
Al Dia

Zulia activó Plan Independencia 200 para la defensa de la Patria con participación popular-militar policial

El Gobernador Bolivariano del Zulia, Luis Caldera; los alcaldes Bolivarianos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), los cuerpos policiales y el pueblo revolucionario, realizaron una concentración multitudinaria, desde las 3 de la madrugada, en la cabecera del Puente GJ Rafael Urdaneta

Por Ernestina García

Zulia activó Plan Independencia 200 para la defensa de la Patria con participación popular-militar policial
En horas de la madrugada de este viernes 10 de octubre, el Zulia activó el Plan Independencia 200, Resistencia Activa y Ofensiva Permanente, que tiene como objetivo la defensa integral en unión popular-militar -policial, la resistencia activa para proteger al pueblo y la lucha integral de la patria.

El Gobernador Bolivariano del Zulia, Luis Caldera; los alcaldes Bolivarianos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), los cuerpos policiales y el pueblo revolucionario, realizaron una concentración multitudinaria, desde las 3 de la madrugada, en la cabecera del Puente GJ Rafael Urdaneta, para partir en marcha hasta un Puesto de Comando Alterno, cumpliendo la orden dada a las 12:00 de la medianoche por el presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro ante las amenazas del gobierno estadounidense en contra del país.

En la reunión extraordinaria se instaló el Órgano de Dirección para la Defensa Integral del Zulia y los 21 Órganos Municipales de Dirección para la Defensa Integral, que, puntualizó el gobernador, fue demostración de práctica viva de la doctrina militar legada por el comandante Hugo Chávez y que desde la madrugada de este viernes se dio en todo el territorio zuliano.

“Militares, los patriotas, hombres y mujeres hemos salido a la defensa de la paz y la soberanía, con organización, disciplina, comando, mando, para que todo esté a la perfección en la defensa a nuestro derecho a existir como nación, a nuestro derecho al libre tránsito, al derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, los cuales en momento de agresión y amenaza a la Patria de Bolívar y Chávez, nosotros vamos a garantizar y a defender”, expresó el gobernador Caldera.

Explicó que las acciones para la defensa del territorio, protege el puerto, aeropuertos, industrias, sistema eléctrico, la Planta C, las vías principales, como el Puente GJ Rafael Urdaneta y el Puente sobre el Río Limón, entre otros.

El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental (Redi -Occidental) MG. Pedro González, manifestó que cumpliendo con la orden del Comandante en Jefe de la Fanb y presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro fue activado el Plan Independencia 200, Operación Acero contra la campaña aérea y el desgaste sistemático, con las 27 acciones territoriales que deben darse para seguir garantizando la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la paz al pueblo.

“Nosotros somos los hijos y las hijas de Bolívar, somos los hijos y las hijas de Chávez, somos los hijos y las hijas del Ejército Unido Libertador. Venezuela es territorio de paz y, por Venezuela, estamos integrados para vencer”, subrayó el jefe militar.

Por su parte, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (Zodi-Zulia), indicó que, una vez recibida la instrucción, se inició la desconcentración de medios para trasladarlos a sitios más seguros y estratégicos, para preservarlos de cualquier ataque por parte del enemigo, constatando un grado de apresto operacional elevado.

“Verificamos la moral de los diferentes combatientes, de nuestros oficiales, de nuestra tropa alistada, de nuestra Milicia Nacional Bolivariana que, junto al pueblo y a los organismos de seguridad ciudadana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se efectuó de manera exitosa”, enfatizó al referir que los sistemas de armas, todos los medios y fuerzas se encuentran totalmente seguros y protegidos contra cualquier ataque por parte de los vectores de esa campaña aérea y de ese desgaste sistemático del enemigo.

