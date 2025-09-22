Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

El Inameh prevé áreas nubladas con precipitaciones leves en la región zuliana durante la mañana, en el marco de un panorama nacional mayormente estable

Por Andrea Guerrero

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes en horas de la mañana se estima cielo parcialmente nublado en el estado Zulia, con probabilidad de lluvias débiles en algunas zonas del territorio regional.

El pronóstico abarca el período comprendido entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m., y forma parte del monitoreo continuo que realiza el organismo para alertar sobre variaciones atmosféricas que puedan afectar la movilidad, las actividades cotidianas y los servicios públicos.

Aunque en gran parte del país se prevé cielo poco nublado, el Inameh también reporta condiciones similares de nubosidad y precipitaciones leves en sectores de Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Guárico y los Andes.

Estas lluvias responden a la presencia de humedad y formación de núcleos convectivos aislados, típicos de la temporada. Se recomienda a la población tomar previsiones, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos o crecidas de quebradas.

Noticia al Día / Inameh

Última Hora

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Defensas aéreas de Ucrania derribaron 132 drones en ataque nocturno ruso con tres muertos

Noticias Relacionadas

Zulia

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

La red alta de distribución abastece a comunidades de Laureles y Ciudad Sucre, en el municipio Cabimas, según el cronograma oficial publicado por Hidrolago
Al Dia

Defensas aéreas de Ucrania derribaron 132 drones en ataque nocturno ruso con tres muertos

En un parte publicado en su canal de Telegram, la Fuerza Aérea ucraniana dio cuenta de que Rusia lanzó contra Ucrania 141 drones de ataque, unos 80 de ellos modelos Shahed, de tecnología iraní, y de tipo Gerbera, entre otros.
Economía

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

El monto de la pensión se mantiene en 130,00 bolívares digitales, mientras que el bono especial alcanza los 7.800,00 BsD, calculado según la tasa oficial del dólar
Internacionales

Israel anuncia respuesta diplomática tras reconocimiento de Palestina por países del G7

Israel también tendrá que «luchar en la ONU y en todos los demás escenarios» contra la «falsa propaganda» y los llamados al reconocimiento de un Estado palestino, que, según dijo, «constituirían una recompensa absurda por el terrorismo

