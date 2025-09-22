Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes en horas de la mañana se estima cielo parcialmente nublado en el estado Zulia, con probabilidad de lluvias débiles en algunas zonas del territorio regional.

El pronóstico abarca el período comprendido entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m., y forma parte del monitoreo continuo que realiza el organismo para alertar sobre variaciones atmosféricas que puedan afectar la movilidad, las actividades cotidianas y los servicios públicos.

Aunque en gran parte del país se prevé cielo poco nublado, el Inameh también reporta condiciones similares de nubosidad y precipitaciones leves en sectores de Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Guárico y los Andes.

Estas lluvias responden a la presencia de humedad y formación de núcleos convectivos aislados, típicos de la temporada. Se recomienda a la población tomar previsiones, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos o crecidas de quebradas.

Noticia al Día / Inameh