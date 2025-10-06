Lunes 06 de octubre de 2025
Al Dia

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Se exhorta a evitar la exposición en espacios abiertos durante tormentas eléctricas y mantenerse atentos a los reportes oficiales de Protección Civil y organismos locales

Por Andrea Guerrero

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas
Foto: Agencia
Durante la mañana de este lunes, se prevé cielo con nubosidad variable en gran parte del estado Zulia, con predominio de condiciones parcialmente despejadas. No obstante, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advierte sobre la posible formación de células convectivas de rápida evolución que podrían generar lluvias o lloviznas acompañadas de descargas eléctricas en sectores específicos de la región.

Estas condiciones podrían presentarse especialmente en zonas del eje Perijá, la subregión Sur del Lago y áreas cercanas al Lago de Maracaibo, donde la interacción de humedad y calor favorece el desarrollo de núcleos tormentosos durante las primeras horas del día.

Las autoridades recomiendan a la población zuliana tomar previsiones ante posibles ráfagas de viento, actividad eléctrica y acumulación de agua en sectores vulnerables. Se exhorta a evitar la exposición en espacios abiertos durante tormentas eléctricas y mantenerse atentos a los reportes oficiales de Protección Civil y organismos locales.

En el resto del estado, se espera una mañana mayormente estable, propicia para actividades al aire libre y desplazamientos urbanos, aunque no se descartan cambios súbitos en las condiciones atmosféricas.

Noticia al Día / Inameh

