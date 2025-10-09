Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Autoridades recomiendan tomar previsiones ante posibles acumulaciones de agua y mantenerse atentos a los canales oficiales de Protección Civil

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Foto: Agencia
El estado Zulia registró cielo parcialmente nublado durante las primeras horas de este jueves, con presencia de mantos nubosos que podrían generar precipitaciones variables en distintas zonas de la región, según el reporte de las 06:00 a. m. emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Las condiciones atmosféricas se mantienen inestables en áreas del occidente zuliano, especialmente en municipios cercanos al Lago de Maracaibo, donde se han reportado lluvias dispersas y actividad eléctrica en días recientes. Autoridades recomiendan tomar previsiones ante posibles acumulaciones de agua y mantenerse atentos a los canales oficiales de Protección Civil.

Además del Zulia, el Inameh informó que se observan núcleos convectivos y mantos nubosos asociados a lluvias variables en otras regiones del país, incluyendo la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, este de Sucre, oeste de Anzoátegui, Apure, este de Barinas, Guárico, este de Cojedes, sur de Aragua, Portuguesa, sur de Lara, este y oeste de Falcón, oeste de Yaracuy y Mérida.

Este tipo de condiciones son comunes en el mes de octubre, en el cierre de la temporada de lluvias, por lo que se espera que la variabilidad climática continúe en los próximos días.

Noticia al Día / Inameh

Más de 200 mil venezolanos han regularizado su situación en España mediante el arraigo

Más de 200 mil venezolanos han regularizado su situación en España mediante el arraigo

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Petro informó que hay

Petro informó que hay "indicios" que la última lancha bombardeada por EEUU es colombiana

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

Famoso Actor de "Rápidos y Furiosos" es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato "inferior"

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato "inferior"

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Nacionales

Más de 200 mil venezolanos han regularizado su situación en España mediante el arraigo

En concreto, son 225.428 de los 352.089 extranjeros que disponen de permiso en vigor conseguido por este sistema de regularización.
Internacionales

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe el acuerdo

De esta manera, el acuerdo empezaría a surtir efecto una vez tenga la luz verde del Gobierno de Benjamín Netanyahu, cuyos ministros tienen previsto reunirse en Jerusalén a las 18.00 hora local (15.00 GMT)
Internacionales

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

En el texto, el pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana, recoge que la preferencia por los pobres de la iglesia, aunque se remonta a los orígenes del cristianismo, fue propia de Latinoamérica durante el pasado siglo
Nacionales

Inameh estima que tormenta tropical Jerry se ubique cerca del oriente del país

La onda tropical número 43 se convirtió en tormenta tropical l Jerry y según el Instituto Nacional de Meterología e…

