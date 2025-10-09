El estado Zulia registró cielo parcialmente nublado durante las primeras horas de este jueves, con presencia de mantos nubosos que podrían generar precipitaciones variables en distintas zonas de la región, según el reporte de las 06:00 a. m. emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Las condiciones atmosféricas se mantienen inestables en áreas del occidente zuliano, especialmente en municipios cercanos al Lago de Maracaibo, donde se han reportado lluvias dispersas y actividad eléctrica en días recientes. Autoridades recomiendan tomar previsiones ante posibles acumulaciones de agua y mantenerse atentos a los canales oficiales de Protección Civil.

Además del Zulia, el Inameh informó que se observan núcleos convectivos y mantos nubosos asociados a lluvias variables en otras regiones del país, incluyendo la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, este de Sucre, oeste de Anzoátegui, Apure, este de Barinas, Guárico, este de Cojedes, sur de Aragua, Portuguesa, sur de Lara, este y oeste de Falcón, oeste de Yaracuy y Mérida.

Este tipo de condiciones son comunes en el mes de octubre, en el cierre de la temporada de lluvias, por lo que se espera que la variabilidad climática continúe en los próximos días.

Noticia al Día / Inameh