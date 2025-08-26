Zulia brilla en el Campeonato Nacional de Boxeo Júnior con jornada perfecta en cinco peleas

Los puños zulianos volvieron a encender el orgullo local durante la segunda jornada del XXX, Copa Betulio González, los representantes del estado Zulia impusieron su fuerza y técnica en el cuadrilátero del Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, logrando cinco triunfos en cinco combates. Una jornada perfecta que reafirma el talento que florece en casa.

El evento cuenta con el respaldo del gobernador Luis Gerardo Caldera, a través de la autoridad única y secretaría de Deportes, dirigida por Fidel Madroñero, y el Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia (Irdez) y del Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, a través del ministerio del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo . Este lunes 25 de agosto se celebró la segunda cartelera con un total de 30 contiendas.

Jorliangelis Igirio “La Niña” (52 kg) venció por RSC a Lismar Machado (Guárico); Yodiany Valderrama (57 kg) dominó también por RSC a Triana Rojas (Miranda), al igual que Alberth Rivas Picón (46 kg) derrotó a Diego Rodríguez (Mérida), sumando así su segunda victoria del torneo.

Por su parte, Carlos Bracho (52 kg) se impuso 4-1 a Brayan Moreno (Lara), lo mismo que Jesús Rodríguez (63 kg) a Sebastián Duno (Carabobo).

El joven pugilista Jesús Rodríguez (63 kg), al declarar que en la competencia hay fuerte rivales, afirmó tener grandes capacidades para alzarse en el medallero de oro. “Tengo grandes expectativas y confianza en mis capacidades para ganarme la medalla de oro y dejar al Zulia en alto”, enfatizó.

Una de las favoritas, Jorliangelis Igirio (52 kg) dijo: “Al principio estuve muy nerviosa, pero supe controlar la ansiedad y me concentré en mi trabajo. Mi meta es ser campeona”.

Por último, Alberth Rivas Picón (46 kg) afirmó que su objetivo es lograr el oro para el Zulia. “Mi objetivo es ganarme la medalla de oro con Dios por delante. No va a ser fácil, pero he trabajado mucho para alcanzarlo”, esgrimió.

56 combates para este martes

La acción continuará este martes 26 de agosto a partir de las 3:00 de la tarde, con una extensa cartelera de 56 enfrentamientos. El Zulia estará representado por:

Avilliannys Venegas (50 kg)

Valentina Álvarez (54 kg)

Andry Sandoval (60 kg)

Yiliuska Paz (63 kg)

Rosangelis Ríos (70 kg)

Ediyon Carruyo (48 kg)

Yeremy Cárdenas (50 kg)

Eleazar Márquez (54 kg)

Jean Guanipa (60 kg)

Diego Medina (75 kg)

El Team Tawala sigue demostrando que está indetenible en el ring y firme en su camino hacia el podio.

Noticia al Día / Prensa IRDEZ

