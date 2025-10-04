Sábado 04 de octubre de 2025
Al Dia

Zulia dio un paso al frente en el ejercicio de mando, conducción y comunicación

Luis Caldera y los comandantes de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente (REDI-Occidente), MG Pedro González y de la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (ZODI-Zulia), GD Javier Magallanes, supervisaron el despliegue de este ejercicio

Por Ernestina García

Zulia dio un paso al frente en el ejercicio de mando, conducción y comunicación
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Atendiendo la convocatoria del presidente Nicolás Maduro, el pueblo zuliano dio un paso al frente en el ejercicio de mando, conducción y comunicación del sistema defensivo, realizado a nivel nacional con la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Bolivariana, las Áreas de Defensa Integral (ADI) y la Bases Populares de Defensa Integral (BPDI).

Desde la Plaza Bolívar de Maracaibo, el gobernador Luis Caldera y los comandantes de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente (REDI-Occidente), MG Pedro González y de la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (ZODI-Zulia), GD Javier Magallanes, supervisaron el despliegue de este ejercicio de carácter organizativo con el objetivo de fortalecer los mecanismos de defensa territorial del país.

“El pueblo del Zulia se pone al frente de este ejercicio nacional ordenado por el presidente, jefe de estado y comandante en Jefe de la FANB Nicolás Maduro. El Zulia se desplegó en esta Plaza Bolívar de Maracaibo y hemos sostenido comunicación con las 21 ADI de los 21 municipios, articulando siempre con nuestro pueblo”, enfatizó el gobernador Caldera.

Destacó que junto a los “hermanos y hermanas en uniforme”, ahora son un solo pueblo desde donde nace la Patria, para defender la soberanía y la paz. “Estamos preparados para defender el sagrado suelo venezolano que nos legó Bolívar, Urdaneta, Nigale y el comandante Chávez”, subrayó.

El jefe de la REDI-Occidente, MG González, informó que en este ejercicio participan los 55 municipios que conforman la REDI, como lo son Lara, Trujillo y Zulia. “Los hijos de Bolívar los hijos de Chávez estamos activados en defender la paz de nuestra patria”, dijo.

Entretanto, el comandante de la ZODI-Zulia, GD Magallanes, destacó la asistencia masiva a los ejercicios, en los que, explicó, se dan herramientas para que el pueblo conozca la importancia de empleo que se debe tener en las comunicaciones, de presentarse cualquier situación, en el mando y conducción para la defensa integral de la Patria.

Refirió que el ejercicio fue 100% operativo y que se estableció enlace a través de radioaficionados con los 576 circuitos comunales y con todos los comandantes.

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Zulia se corona campeón nacional de Goalball en Maracaibo

Zulia se corona campeón nacional de Goalball en Maracaibo

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Josué Benjamín esculpe una réplica

Josué Benjamín esculpe una réplica "muy parecida" de la Beata Carmen Rendiles

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

Noticias Relacionadas

Al Dia

Zulia dio un paso al frente en el ejercicio de mando, conducción y comunicación

Luis Caldera y los comandantes de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente (REDI-Occidente), MG Pedro González y de la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (ZODI-Zulia), GD Javier Magallanes, supervisaron el despliegue de este ejercicio
Al Dia

La OPEP+ decide este domingo si prosigue con aumento mensual de la producción

La OPEP+ liderada por Arabia Saudí y Rusia, decide este domingo
Al Dia

Petro propone Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

También vaticinó que en las elecciones presidenciales y parlamentarias de marzo de 2026 triunfarán las fuerzas progresistas.
Al Dia

Papa León XIV publicará el 9-Oct su primer documento pontificio ‘Dilexi te’ sobre la pobreza

La firma tuvo lugar este sábado 4 de octubre en la biblioteca del Palacio Apostólico

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025