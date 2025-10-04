Zulia dio un paso al frente en el ejercicio de mando, conducción y comunicación

Atendiendo la convocatoria del presidente Nicolás Maduro, el pueblo zuliano dio un paso al frente en el ejercicio de mando, conducción y comunicación del sistema defensivo, realizado a nivel nacional con la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Bolivariana, las Áreas de Defensa Integral (ADI) y la Bases Populares de Defensa Integral (BPDI).

Desde la Plaza Bolívar de Maracaibo, el gobernador Luis Caldera y los comandantes de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente (REDI-Occidente), MG Pedro González y de la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (ZODI-Zulia), GD Javier Magallanes, supervisaron el despliegue de este ejercicio de carácter organizativo con el objetivo de fortalecer los mecanismos de defensa territorial del país.

“El pueblo del Zulia se pone al frente de este ejercicio nacional ordenado por el presidente, jefe de estado y comandante en Jefe de la FANB Nicolás Maduro. El Zulia se desplegó en esta Plaza Bolívar de Maracaibo y hemos sostenido comunicación con las 21 ADI de los 21 municipios, articulando siempre con nuestro pueblo”, enfatizó el gobernador Caldera.

Destacó que junto a los “hermanos y hermanas en uniforme”, ahora son un solo pueblo desde donde nace la Patria, para defender la soberanía y la paz. “Estamos preparados para defender el sagrado suelo venezolano que nos legó Bolívar, Urdaneta, Nigale y el comandante Chávez”, subrayó.

El jefe de la REDI-Occidente, MG González, informó que en este ejercicio participan los 55 municipios que conforman la REDI, como lo son Lara, Trujillo y Zulia. “Los hijos de Bolívar los hijos de Chávez estamos activados en defender la paz de nuestra patria”, dijo.

Entretanto, el comandante de la ZODI-Zulia, GD Magallanes, destacó la asistencia masiva a los ejercicios, en los que, explicó, se dan herramientas para que el pueblo conozca la importancia de empleo que se debe tener en las comunicaciones, de presentarse cualquier situación, en el mando y conducción para la defensa integral de la Patria.

Refirió que el ejercicio fue 100% operativo y que se estableció enlace a través de radioaficionados con los 576 circuitos comunales y con todos los comandantes.

Noticia al Día/Nota de prensa