Durante un evento de salud pública el 23 de septiembre, el Gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció que, de manera simultánea a la entrega de ambulancias, se llevó a cabo una sesión del

Consejo Estadal de Seguridad Ciudadana, Orden Pública y de Paz.

Esta reunión, considerada clave para la planificación estratégica de la seguridad regional, estuvo presidida por el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), Javier Magallanes.

La agenda principal del Consejo, se centra en la próxima aprobación de la Ley del Uso y Regulación de Motocicletas en el estado Zulia. Esta medida responde a la necesidad de fortalecer los operativos de seguridad que se han intensificado en la región, anticipándose a las festividades patronales y la inminente Feria de la Virgen de la Chiquinquirá.

El gobernador Caldera enfatizó que esta iniciativa es fundamental para garantizar el orden público y la tranquilidad de los zulianos durante uno de los períodos más concurridos del año, asegurando que el uso de motocicletas se realice bajo un marco legal que proteja la vida y la integridad de los ciudadanos.

Noticia Al Dia / Arelys Munda