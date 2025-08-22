Zulia le da la bienvenida al Campeonato Nacional de Boxeo Júnior

Este viernes 22 de agosto se presentó el XXX Campeonato Nacional de Boxeo Categoría Júnior (15-16 años), evento que se disputará desde el 22 hasta el 31 de agosto en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.
En una rueda de prensa celebrada en horas de la mañana en la Villa Deportiva Arquímedes Herrera, el secretario de Deportes del estado Zulia, Fidel Madroñero, y otras autoridades, presentaron este certamen que tiene como objetivo impulsar el deporte regional y nacional.
El campeonato contará con la participación de 350 atletas, femeninos y masculinos, provenientes de todos los estados del país, quienes se disputarán la Copa Betulio González, gloria del deporte zuliano y referente del boxeo.
La delegación zuliana, conformada por 24 atletas de diferentes municipios, llega a la cita nacional con la meta de conquistar títulos que les permitan proyectarse hacia la selección nacional y futuros compromisos internacionales.
"Este evento será grande porque se lleva a cabo en la mejor ciudad de Venezuela. Nuestras atletas están más que preparados y estamos seguros que vamos a ganar", expresó Madroñero.
A su vez, comentó: "Nosotros estamos confiados porque el trabajo que venimos haciendo junto a nuestro líder, el gobernador Luis Caldera, ha sido impresionante. Ya verán los resultados de este gran proceso".
Por su parte, la leyenda del boxeo Betulio González también habló para Noticia al Día: "Estoy muy contento y agradecido que se hayan acordado de mí para el nombre del evento. Les digo a los muchachos que tengan responsabilidad con ellos mismos. Dios los bendiga".
Noticia al Día