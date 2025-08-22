Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

Zulia le da la bienvenida al Campeonato Nacional de Boxeo Júnior

El campeonato contará con la participación de 350 atletas, femeninos y masculinos, provenientes de todos los estados del país

Por Christian Coronel

Zulia le da la bienvenida al Campeonato Nacional de Boxeo Júnior
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este viernes 22 de agosto se presentó el XXX Campeonato Nacional de Boxeo Categoría Júnior (15-16 años), evento que se disputará desde el 22 hasta el 31 de agosto en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Foto: Wilberth Marval

En una rueda de prensa celebrada en horas de la mañana en la Villa Deportiva Arquímedes Herrera, el secretario de Deportes del estado Zulia, Fidel Madroñero, y otras autoridades, presentaron este certamen que tiene como objetivo impulsar el deporte regional y nacional.

Foto: Wilberth Marval

El campeonato contará con la participación de 350 atletas, femeninos y masculinos, provenientes de todos los estados del país, quienes se disputarán la Copa Betulio González, gloria del deporte zuliano y referente del boxeo.

Foto: Wilberth Marval

La delegación zuliana, conformada por 24 atletas de diferentes municipios, llega a la cita nacional con la meta de conquistar títulos que les permitan proyectarse hacia la selección nacional y futuros compromisos internacionales.

Foto: Wilberth Marval

"Este evento será grande porque se lleva a cabo en la mejor ciudad de Venezuela. Nuestras atletas están más que preparados y estamos seguros que vamos a ganar", expresó Madroñero.

Foto: Wilberth Marval

A su vez, comentó: "Nosotros estamos confiados porque el trabajo que venimos haciendo junto a nuestro líder, el gobernador Luis Caldera, ha sido impresionante. Ya verán los resultados de este gran proceso".

Foto: Wilberth Marval

Por su parte, la leyenda del boxeo Betulio González también habló para Noticia al Día: "Estoy muy contento y agradecido que se hayan acordado de mí para el nombre del evento. Les digo a los muchachos que tengan responsabilidad con ellos mismos. Dios los bendiga".

Foto: Wilberth Marval

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hace 16 años un centellazo recargó de poder divino a la sagrada imagen de Chiquinquirá que está en el arco frontal de la Basílica de Maracaibo

Hace 16 años un centellazo recargó de poder divino a la sagrada imagen de Chiquinquirá que está en el arco frontal de la Basílica de Maracaibo

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Sabor 106.5 FM celebró el 34 aniversario a lo grande en la Fonoplatea de los Éxitos

El aniversario fue transmitido al exterior
Ciencia

Noche de Luna Negra: Se iluminará hoy el cielo

La última Luna Negra estacional se registró en mayo de 2023. La próxima ocurrirá el 20 de agosto de 2028, mientras que su variante mensual —dos Lunas Nuevas en un mismo mes— aparecerá recién en agosto de 2027
Deportes

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

El mandatario lo confirmó durante una ceremonia en el Despacho Oval de la Casa Blanca con la Copa Mundial sobre el Escritorio Resolute

Cultura

El ojo del siglo: El natalicio Henri Cartier-Bresson, el padre del fotoperiodismo

Cartier-Bresson se dedicó al fotoperiodismo con el objetivo de inmortalizar y retratar al mundo y sus engranajes. Llegando a capturar la verdadera esencia de la realidad de la época.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025