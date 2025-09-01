Zulia logra el subcampeonato nacional en el XXX Campeonato de Boxeo Júnior celebrado en Maracaibo

Con una destacada actuación, la delegación del estado Zulia se proclamó subcampeona nacional en el XXX Campeonato Nacional de Boxeo Júnior, evento que reunió cerca de 300 atletas de 22 estados del país en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

El Team Tawala cerró su participación con cinco medallas de oro, tres de plata y seis de bronce, escoltando a la delegación de Caracas, campeona absoluta y ganadora de la copa “Betulio González”. El podio de la competición boxística fue completado por el estado Miranda.

El campeonato, desarrollado entre el 22 y el 31 de agosto, incluyó una cartelera final de 27 combates clasificatorios para el Campeonato Suramericano Escolar, que se disputará en Colombia a finales de año.

Durante la jornada de clausura, autoridades deportivas, nacionales y regionales destacaron el nivel técnico del evento y el respaldo del público zuliano, que colmó las gradas en apoyo a los jóvenes talentos.

Medallas de oro para Zulia:

Rosangelis Ríos (70 kg)

Everly Chiraspo (75 kg)

Ilianeth Soto (+80 kg)

Jairo Muñoz (70 kg)

Darío Medina (75 kg)

Medallas de plata:

Alberth Picón Rivas (46 kg)

Carlos Bracho (52 kg)

Cristian Aguas (66 kg)

Medallas de bronce:

Jorliangelis Igirio (52 kg)

Andrys Sandoval (60 kg)

Yiliuska Paz (63 kg)

Jean Guanipa (60 kg)

Jesús Rodríguez (63 kg)

Amir Nader (+80 kg)

Las campeonas zulianas compartieron emotivos mensajes tras sus victorias. “Siempre he peleado con gallardía. Le dedico esta medalla a mi mamá, por su esfuerzo y sacrificio. Ella es mi motivación”, expresó Rosangelis Ríos.

Por su parte, Ilianeth Soto afirmó: “Estoy muy orgullosa. Entrené muy fuerte para esta meta. Ahora me concentraré en Caracas con la selección nacional para representar a Venezuela en el Suramericano”.

El evento fue organizado con el respaldo de instituciones deportivas nacionales y regionales, y contó con la presencia de figuras destacadas del boxeo venezolano, quienes sirvieron de inspiración para los jóvenes atletas.

Noticia al Día / Prensa Irdez

