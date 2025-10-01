Zuliana Alejandra Pérez alcanzó bronce en el Campeonato Mundial de Paratletismo

La zuliana Alejandra Pérez, acompañada por su guía Luis Herrera, logró una destacada actuación en el Campeonato Mundial de Paratletismo celebrado en Nueva Delhi, India, al conquistar la medalla de bronce en la prueba de 400 metros, clase T12, con un tiempo de 56.66 segundos.

Este resultado representa un nuevo logro para el paratletismo nacional y evidencia el compromiso, la disciplina y el talento de Pérez, quien contó con el respaldo técnico y emocional de su entrenador Isidoro Barthélemy, figura clave en su preparación.

La competencia, disputada este 1 de octubre, tuvo como vencedora a la atleta neutral Anna Kulinich-Sorokina, quien, junto a su guía Ilia Goncharov, cruzó la meta con un tiempo de 56.38 segundos. Muy cerca de ella llegó la iraní Hajar Safarzadeh Ghahderijani, quien se quedó con la medalla de plata al registrar 56.39 segundos.

La actuación de la paratleta regional reafirma su buen momento deportivo, sumando otro resultado positivo para Venezuela tras su destacada participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde conquistó la medalla de plata en los 200 metros T12.

Lee también: Daniel Palencia encaminó al triunfo de Cachorros sobre Padres en la Serie de Comodín