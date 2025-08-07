Zuliana demuestra ingenio y se viraliza al cantar gaita al son de una lavadora

Lavadora gaitera: Así o más claro, los zulianos ya están contando los días para diciembre. En un despliegue de creatividad y humor característico de la región, una ciudadana ha captado la atención del público en redes sociales, al viralizar un video que documenta su particular método para las labores del hogar.

En la grabación, se observa a la zuliana utilizando una manguera para llenar su lavadora de doble tina, mientras entona con alegría una canción.

El video resalta la capacidad de adaptación y la inventiva de la gente del Zulia, sin perder la alegría que los distingue.

