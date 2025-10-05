Domingo 05 de octubre de 2025
Zuliano Axel Gómez alcanza plata en los 400 metros del Panamericano Sub-20 de Bogotá

El de Cabimas cronometró 46.43 segundos para consolidarse subcampeón en la competencia

Por Daniel García

Zuliano Axel Gómez alcanza plata en los 400 metros del Panamericano Sub-20 de Bogotá
Foto: Cortesía
El cabimense Axel Gómez se convirtió este sábado en subcampeón panamericano al conquistar la medalla de plata en la prueba de los 400 metros planos del Campeonato Sub-20, celebrado en el estadio El Salitre de Bogotá, Colombia.

Representando a Venezuela, Gómez detuvo el cronómetro en 46.43 segundos, asegurando el segundo lugar en una final de alto nivel. El oro fue para el ecuatoriano Ian Data, quien registró 46.33 segundos, mientras que el colombiano Juan Sánchez completó el podio con 46.92.

La actuación de Axel Gómez le otorgó puntos valiosos en el ranking panamericano, reafirmando su proyección como uno de los talentos más prometedores.

El velocista cabimense continúa elevando el nombre del Zulia y de Venezuela en los escenarios internacionales, con destacadas participaciones que lo consolidan como promesa del atletismo venezolano.

