Zuliano Jefferson Savarino destacó para el título Brasileirao de Botafogo

Este domingo 8 de diciembre, el Botafogo derrotó 2-1 al Sao Paulo para alcanzar el título del Brasileirao después de 30 años sin lograrlo. El zuliano Jefferson Savarino fue figura del juego que brindó los tres puntos para alcanzar el ansiado título del cuadro Fogao.

El miadiapunta venezolano adelantó a su equipo en el minuto 37, pero William Gomes empató en la segunda mitad, y ya en los minutos finales del juego el Botafogo volvió a anotar por medio de Gregore.

Con el triunfo, Botafogo vuelve a coronarse en la primera división desde 1995. A lo largo del campeonato carioca, el club de Río de Janeiro alcanza 79 unidades en 38 juegos disputados.

Asimismo, el zuliano logró anotar en ocho oportunidades y brindó siete asistencias en el desarrollo del campeonato. De esta forma, el atacante Savarino logra doblete luego de alcanzar la pasada semana la Copa Libertadores de América.

