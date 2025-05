Zuliano Miguel Navarro sufrió insultos xenófobos durante juego por Copa Libertadores en Brasil

Este martes, durante el partido entre Sao Paulo y Talleres de Córdoba en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el defensor zuliano Miguel Navarro fue víctima de insultos xenófobos por parte de Damián Bobadilla.

El mediocampista paraguayo, que juega para el equipo paulista, lo llamó "Venezolano muerto de hambre", provocando la indignación y llanto del lateral vinotinto, quien denunció el hecho.

Navarro explicó que el incidente ocurrió tras el gol de la ventaja de Sao Paulo, cuando los jugadores locales se excedieron en el tiempo de celebración.

“Quería irme del campo, pero por desgracia no teníamos más cambios. Por el bien del trabajo de mis compañeros no me fui para no dejarlos con uno menos, pero mi cabeza ya no estaba en el partido”.

“Que se haga justicia, esto no puede ocurrir más. El año pasado vinimos aquí y dos de nuestros jugadores tuvieron problemas con la policía. Se hace un escándalo sí un equipo brasileño fuera insultado de esta manera. Primera vez que me pasa a mí y es una vergüenza hablar de eso, de lo que hay que hablar después del partido es del partido, no del racismo”, continuó Navarro.

"Nunca me avergonzaré de mis raíces, iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla, en el fútbol no hay cabida para los discursos de odio”, finalizó.

Jugadores de Talleres, aficionados y el club, expresaron su apoyo a Navarro en redes sociales.

Hasta ahora, la Conmebol no ha emitido un comunicado ni ha tomado medidas disciplinarias contra Bobadilla.

