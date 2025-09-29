Lunes 29 de septiembre de 2025
Al Dia

Zulianos FC se prepara de cara a su primer torneo internacional

Un torneo histórico que une a dos países a través del deporte y el contenido digital

Por Christian Coronel

Zulianos FC se prepara de cara a su primer torneo internacional
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Zulianos FC, proyecto deportivo organizado por el comediante y creador de contenido zuliano, Luis Pérez, tendrá su primer torneo internacional este 18 y 19 de octubre en Cúcuta, Colombia.

Foto: Cortesía

Este conjunto representará a Venezuela en un cuadrangular de creadores de contenido, donde los equipos de ambos países dejarán todo en la cancha por la copa.

Foto: Cortesía

El mencionado cuadrangular llevará el nombre de Torneo Binacional de Creadores donde los equipos de Venezuela y Colombia se enfrentarán en un espectáculo lleno de fútbol, pasión y mucha energía.

Foto: Cortesía

Un torneo histórico que une a dos países a través del deporte y el contenido digital, donde el zuliano Luis Pérez se destaca a través del humor y de la actuación.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Metrópolis 103.9 FM (15%, 131 Votos)
  • Chiquinquira 90.9 FM (14%, 120 Votos)
  • Okey 101 FM (13%, 117 Votos)
  • Sabor 106 FM (13%, 114 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (10%, 90 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (6%, 51 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 46 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 41 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (4%, 38 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (3%, 28 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (3%, 27 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (2%, 21 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (2%, 20 Votos)
  • Popular 95.5 FM (2%, 17 Votos)
  • Onda 107.3 FM (1%, 6 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 3 Votos)

Votantes totales: 870

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

Presentación musical honró a José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles

Presentación musical honró a José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Noticias Relacionadas

Deportes

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

El final se disputará el martes 30 de septiembre
Al Dia

El zuliano Omalbito Rojas debuta como actor en "Creer o morir" junto a Rosario Prieto: Estrena el 22 de octubre en España

En reciente entrevista confesó que esta feliz de actuar junto a Rosario Prieto y que grabando comió arepa con panza
Al Dia

Comisiones del CICPC-Caracas llegaron a Falcón para investigar la muerte de la community mánager Joseddy Sánchez

Era trabajadora de una Alcaldía de Falcón
Zulia

Alcaldía de Maracaibo impulsa la salud con recuperación de ambulatorios y jornadas médicas

La Alcaldía de Maracaibo desplegó durante la última semana un conjunto de acciones en materia de salud de manera simultánea…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025