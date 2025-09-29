Zulianos FC se prepara de cara a su primer torneo internacional

Zulianos FC, proyecto deportivo organizado por el comediante y creador de contenido zuliano, Luis Pérez, tendrá su primer torneo internacional este 18 y 19 de octubre en Cúcuta, Colombia.
Este conjunto representará a Venezuela en un cuadrangular de creadores de contenido, donde los equipos de ambos países dejarán todo en la cancha por la copa.
El mencionado cuadrangular llevará el nombre de Torneo Binacional de Creadores donde los equipos de Venezuela y Colombia se enfrentarán en un espectáculo lleno de fútbol, pasión y mucha energía.
Un torneo histórico que une a dos países a través del deporte y el contenido digital, donde el zuliano Luis Pérez se destaca a través del humor y de la actuación.
