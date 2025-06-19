Zulinka Pérez aclaró: "Sí, recibí una compensación, solo como miembro de la orquesta, no como hija de Rubby Pérez"

Según difundieron medios de República Dominicana, la cantante Zulinka Pérez recibió 1 millón de pesos para desistir demandar por daños tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, por lo que la artista salió al paso para aclarar que sí, recibió un cheque, pero por concepto de compensación al igual que su esposo Miguel, y destaca que fue "solo como miembro de la orquesta, no como hija de Rubby Pérez".

El Diario Prensa Libre indica que Zulinka recibió esta cantidad de dinero por parte de la empresa Inversiones E & L, S. R. L., propietaria de Jet Set para desistir iniciar una demanda en contra de Antonio Espaillat y Maribel Espaillat por daños y perjuicios a causa del desplome de la discoteca donde perdieron la vida 236 personas, entre ellas su padre, el merenguero Rubby Pérez.

Según consta en la ítem 56 de los documentos presentados por la defensa de los hermanos Espaillat y la empresa Inversiones E& L, S. R. L., se mostró un cheque como recibo de descargo y desistimiento suscrito por la señora Zulinka Yadhira Pérez, nombre real de la cantante, en fecha 28 de mayo de 2025.

Cita el documento que el monto recibido fue "una asistencia o apoyo económico destinado a cubrir y solventar gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura donde operaba el establecimiento comercial conocido como Jet Set, incluyendo, la afectación que pueda haber recibido como empleada y miembro de la orquesta del señor Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido popularmente como Rubby Pérez, quien lamentablemente falleció a raíz del aludido suceso".

La hija del intérprete de "Sobreviviré" firmó el recibo y se consigna, mediante un abogado notario, que este acuerdo se realizó bajo la legalidad y conocimiento pleno de las partes involucradas.

Réplica

Sin embargo, la cantante se expresó en un video difundido través de sus redes sociales, donde se solidarizó primeramente con la familia de todas las víctimas de aquel fatídico día, donde difiere de la información que están replicando los medios en su país.

"Sí, recibí una compensación, solo como miembro de la orquesta, al igual que mi esposo Miguel Báez quien también era miembro de la orquesta. Ya que como comprenderán, dejamos de percibir ingresos a nivel laboral", recalcó.

"No es como han querido insinuar, eso es una compensación como miembro de la orquesta, no como hija de Rubby Pérez", continuó.

Dijo que había optado por guardar silencio y confiando en que todo se iba a resolver "con madurez y respeto", por lo que "ante la desinformación", se vio en la necesidad de aclarar su posición públicamente. "No busco confrontación con nadie, ni polémica, lo único que yo deseo es que se respete el legado de mi familia", puntualizó Zulinka.

Dijo que espera todo se resuelva con la intervención de sus abogados y los medios de comunicación: "Mi único interés es que se maneje todo con transparencia y el respeto que merece mi familia, agradezco de manera inmensa todo el apoyo que me han dado… Yo espero que con el tiempo podamos dejar atrás todos estos momentos y avanzar con paz, respeto y justicia", finalizó.

