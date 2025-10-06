Activarán operativo de seguridad para la canonización de JGH y Carmen Rendiles en el estadio Monumental

Este lunes, 6 de octubre la Alcaldía de Caracas, anunció que activará un plan de seguridad durante los actos por la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles en la capital.

​La ceremonia de celebración se realizará el sábado 25 de octubre en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, ubicado en el municipio Libertador.

Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, junto a autoridades de la iglesia católica y miembros de Gestión de Riesgo y Protección Civil, informaron que el plan de seguridad tiene como propósito "brindarle tranquilidad" a la ciudadanía.

​"Nos preparamos con los elementos audiovisuales, de organización y seguridad para atender a los fieles de Caracas y de todo el territorio nacional que vendrán a esta celebración religiosa tan importante para nuestro país y para el mundo", afirmó Meléndez.

Hasta el momento, se desconoce la cantidad de funcionarios de seguridad que participarán en el operativo.

Noticia al Día con información de El Diario