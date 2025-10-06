Activarán operativo de seguridad para la canonización de JGH y Carmen Rendiles en el estadio Monumental

Este lunes, 6 de octubre la Alcaldía de Caracas, anunció que activará un plan de seguridad durante los actos por la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles en la capital.
La ceremonia de celebración se realizará el sábado 25 de octubre en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, ubicado en el municipio Libertador.
Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, junto a autoridades de la iglesia católica y miembros de Gestión de Riesgo y Protección Civil, informaron que el plan de seguridad tiene como propósito "brindarle tranquilidad" a la ciudadanía.
"Nos preparamos con los elementos audiovisuales, de organización y seguridad para atender a los fieles de Caracas y de todo el territorio nacional que vendrán a esta celebración religiosa tan importante para nuestro país y para el mundo", afirmó Meléndez.
Hasta el momento, se desconoce la cantidad de funcionarios de seguridad que participarán en el operativo.
Noticia al Día con información de El Diario