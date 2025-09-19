La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, en una iniciativa conjunta con el poder comunal y la empresa privada, anunció la construcción de una plaza en honor al beato Dr. José Gregorio Hernández y a la religiosa Carmen Rendiles, los primeros santos de Venezuela.

El anuncio, se produce a solo un mes de la histórica ceremonia de canonización. La obra es el resultado de un esfuerzo que conjuga la voluntad de la Alcaldía y la empresa privada.

La plaza será construida en la urbanización San Jacinto, parroquia Juana de Ávila, al norte de la ciudad, honrará a los dos primeros santos de Venezuela, quienes serán elevados a los altares por el Papa León XIV en El Vaticano el 19 de octubre de 2025.

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, explicó que la idea surgió de la necesidad de encontrar un espacio para honrar la vida de servicio de José Gregorio Hernández, conocido como el “Médico de los Pobres”. La construcción de la plaza, que también honrará a la Madre Carmen Rendiles, se logró gracias a un trabajo en conjunto. El alcalde destacó que el proyecto, que en principio requería la búsqueda de recursos, y se materializó rápidamente gracias al apoyo de un empresario devoto de José Gregorio Hernández.

La plaza estará en un terreno donde se tenía previsto un proyecto de vivienda y un complejo deportivo. Tras consultar con la comunidad, el proyecto se expandió para incluir este espacio de veneración, que fue recibido con gran emoción por los vecinos.

Se espera que la nueva plaza se convierta en un lugar de peregrinación y devoción para los marabinos y todos los venezolanos.

