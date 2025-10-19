Domingo 19 de octubre de 2025
Amaneció en Roma: Todo listo para la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La atmósfera en Roma es de alegría y emoción

Por Christian Coronel

Roma se prepara de cara a celebrar la canonización de dos figuras emblemáticas de la fe católica en Venezuela, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. La ceremonia, que se llevará a cabo en la majestuosa Plaza de San Pedro, reunirá a miles de fieles, tanto de Venezuela como de diversas partes del mundo, en un acto de profunda espiritualidad y celebración.

José Gregorio Hernández, conocido como el "médico de los pobres", es un símbolo de caridad y dedicación a la medicina. Su vida estuvo marcada por un compromiso inquebrantable con los más necesitados, lo que le ha valido un lugar especial en el corazón de muchos. Su canonización es un reconocimiento a su legado de amor y servicio, así como a los milagros atribuidos a su intercesión.

Por otro lado, Carmen Rendiles, una destacada figura de la espiritualidad y la acción social, también será canonizada en esta ceremonia. Su labor en favor de los más vulnerables y su vida de fe han dejado una huella imborrable en la comunidad católica, convirtiéndola en un modelo a seguir para muchos.

La atmósfera en Roma es de alegría y emoción. Las calles están adornadas con banderas y símbolos que representan a ambos nuevos santos. Los preparativos incluyen misas, oraciones y actividades culturales que celebran sus vidas y enseñanzas. La comunidad venezolana en el exterior se ha movilizado para ser parte de este momento histórico, llevando consigo la esperanza y la fe que ambos santos representan.

La canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles no solo es un hito religioso, sino también un momento de unidad y orgullo para el pueblo venezolano. A medida que el sol se eleva sobre Roma, la expectativa crece, y con ella la certeza de que sus legados perdurarán en el corazón de quienes buscan inspiración y guía en su fe.

Este evento marca un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia y de la comunidad venezolana, reafirmando la importancia de la caridad, la dedicación y el amor al prójimo. La canonización de estos dos santos es un llamado a vivir con propósito y a seguir su ejemplo en la vida cotidiana.

