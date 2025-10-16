Aquí se hará la misa de canonización: Iglesia Virgen de Rosario, patrona de Insnotú

En la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario, patrona de Isnotú, se tiene previsto oficiar una misa en vísperas de la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, quienes serán elevados a los altares el próximo 19 de octubre.

El acontecimiento central, la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, tendrá lugar el domingo 19-Oct, marcando una fecha histórica para la Iglesia Católica en Venezuela.

Esta noticia generó gran emoción y orgullo entre los creyentes, quienes han compartido sus testimonios de devoción y los milagros atribuidos a estos santos.

A lo largo del país, la feligresía se prepara para participar activamente en las celebraciones, desde vigilias de oración hasta misas de acción de gracias.

Noticia al Día