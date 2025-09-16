La ciudad de Caracas, se prepara para una jornada cargada de fe y nostalgia, donde el arte y la música se entrelazan para celebrar el legado de dos de las figuras más veneradas de Venezuela, el Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

El próximo viernes 27 de septiembre , será inaugurada la exposición "Almas de Venezuela, Rostros de Santidad" , y al día siguiente, el domingo 28, el público podrá disfrutar del concierto "Cuentos de Camino a la Santidad".

Un recorrido visual de fe y devoción

A las 10:00 am del viernes 27 de septiembre, en la calle Santa Teresa del sector Santa Rosa, la fe se hará arte. Treinta y seis artistas plásticos presentarán una muestra colectiva llena de devoción y color, rindiendo homenaje a la vida ejemplar de venezolanos que han dejado una huella imborrable.

Imagen: Luis Alejandro Feo

Los artistas participantes son:

Edith Cacho Sousa.

Antonio Vargas.

Fernando Valencia.

Carlos Balza.

Manuel Castro de Godos.

Herney Perafan.

Tanya Trujillo.

Miguel Hernández.

Raúl Salas.

Emiro Ojeda.

Nelson Colina.

Luz Marina Garrido.

Briceida Fonseca.

Desiree Castillo.

Pedro Márquez.

Alicia Feaugas.

Leslie Faroh.

Juan Bañez.

Laura Hernández.

Ingrid Estrella.

Vicente Ramírez.

Carlos Duran.

Luis Romano.

Hugo Camacaro.

Andreina Pérez.

Gerardo Pérez.

Freddy Pérez.

Frank Suarez.

Jesús Pernalete.

Luis Alejandro Feo.

Domingo Escalona.

Delia Silva.

Amine Joseph Furiati.

Adriana Chirinos.

Edwin Daboin.

Laura Irribaren.

La exposición, que destaca la riqueza cultural de nuestra historia, tiene como figuras centrales a los próximos santos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Para la inauguración de la exposición, estará presente la Dra. Trinette Durán, cuya sanación por intercesión de la Madre Carmen fue reconocida como el milagro que llevó a la religiosa a los altares.

Música para el alma de un santo

El domingo 28 de septiembre, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, se realizara el concierto "Cuentos de Camino a la santidad" un emotivo homenaje musical por la vida del doctor José Gregorio Hernández.

Bajo la dirección del maestro Miguel Delgado Estévez, el espectáculo nos transportará a la Venezuela de antaño. Con la participación de talentos inmortales como Soledad Bravo, Francisco Pacheco, Betsayda Machado y Valentina Quintero, junto a la dirección artística de Elisa Vegas y el acompañamiento de la Orquesta Simón Díaz de El Sistema , el concierto recreará los valses, polkas y joropos que el médico habría escuchado a lo largo de su vida. El público podrá imaginarlo bailando y tocando el piano, en un recorrido que va desde las costas orientales hasta París y Nueva York.

Este doble tributo, visual y sonoro, enmarcado en la campaña "Santos para todos" , celebra el legado de figuras que son parte de nuestra memoria colectiva y nos recuerdan el verdadero significado de la fe y la devoción.

Noticia al Día/Santos para Todos/Arquidiócesis de Caracas y Barquisimeto