Martes 16 de septiembre de 2025
Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana

A finales de septiembre, Caracas será el escenario de dos homenajes a los Beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Por Arelys Munda

Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana
La ciudad de Caracas, se prepara para una jornada cargada de fe y nostalgia, donde el arte y la música se entrelazan para celebrar el legado de dos de las figuras más veneradas de Venezuela, el Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

El próximo viernes 27 de septiembre , será inaugurada la exposición "Almas de Venezuela, Rostros de Santidad" , y al día siguiente, el domingo 28, el público podrá disfrutar del concierto "Cuentos de Camino a la Santidad".

Un recorrido visual de fe y devoción

A las 10:00 am del viernes 27 de septiembre, en la calle Santa Teresa del sector Santa Rosa, la fe se hará arte. Treinta y seis artistas plásticos presentarán una muestra colectiva llena de devoción y color, rindiendo homenaje a la vida ejemplar de venezolanos que han dejado una huella imborrable.

Imagen: Luis Alejandro Feo

Los artistas participantes son:

  • Edith Cacho Sousa.
  • Antonio Vargas.
  • Fernando Valencia.
  • Carlos Balza.
  • Manuel Castro de Godos.
  • Herney Perafan.
  • Tanya Trujillo.
  • Miguel Hernández.
  • Raúl Salas.
  • Emiro Ojeda.
  • Nelson Colina.
  • Luz Marina Garrido.
  • Briceida Fonseca.
  • Desiree Castillo.
  • Pedro Márquez.
  • Alicia Feaugas.
  • Leslie Faroh.
  • Juan Bañez.
  • Laura Hernández.
  • Ingrid Estrella.
  • Vicente Ramírez.
  • Carlos Duran.
  • Luis Romano.
  • Hugo Camacaro.
  • Andreina Pérez.
  • Gerardo Pérez.
  • Freddy Pérez.
  • Frank Suarez.
  • Jesús Pernalete.
  • Luis Alejandro Feo.
  • Domingo Escalona.
  • Delia Silva.
  • Amine Joseph Furiati.
  • Adriana Chirinos.
  • Edwin Daboin.
  • Laura Irribaren.

La exposición, que destaca la riqueza cultural de nuestra historia, tiene como figuras centrales a los próximos santos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Para la inauguración de la exposición, estará presente la Dra. Trinette Durán, cuya sanación por intercesión de la Madre Carmen fue reconocida como el milagro que llevó a la religiosa a los altares.

Música para el alma de un santo

El domingo 28 de septiembre, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, se realizara el concierto "Cuentos de Camino a la santidad" un emotivo homenaje musical por la vida del doctor José Gregorio Hernández.

Bajo la dirección del maestro Miguel Delgado Estévez, el espectáculo nos transportará a la Venezuela de antaño. Con la participación de talentos inmortales como Soledad Bravo, Francisco Pacheco, Betsayda Machado y Valentina Quintero, junto a la dirección artística de Elisa Vegas y el acompañamiento de la Orquesta Simón Díaz de El Sistema , el concierto recreará los valses, polkas y joropos que el médico habría escuchado a lo largo de su vida. El público podrá imaginarlo bailando y tocando el piano, en un recorrido que va desde las costas orientales hasta París y Nueva York.

Este doble tributo, visual y sonoro, enmarcado en la campaña "Santos para todos" , celebra el legado de figuras que son parte de nuestra memoria colectiva y nos recuerdan el verdadero significado de la fe y la devoción.

Noticia al Día/Santos para Todos/Arquidiócesis de Caracas y Barquisimeto

Temas:

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

