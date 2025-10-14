Lunes 13 de octubre de 2025
Canonización

Artistas realizan impresionante mural de globos en honor al Dr. José Gregorio Hernández en Miami

Un grupo de profesionales y talentosos artistas han creado un monumental mural de globos, en honor al Dr. José Gregorio Hernández.

Por Arelys Munda

Artistas realizan impresionante mural de globos en honor al Dr. José Gregorio Hernández en Miami
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La fe, el arte y la solidaridad se fusionan en un nuevo proyecto comunitario en Miami. Un grupo de Professional Balloon Designers (PBD) y talentosos artistas de globos, en una iniciativa liderada por egresados ​​de DecoLovers Institute, han creado un monumental mural de globos en homenaje al Dr. José Gregorio Hernández.

Este mural, que combina la creatividad artística con un profundo sentido de propósito, es un testimonio del compromiso de los diseñadores con la multiplicación de su conocimiento para el bien social.

La obra, estará abierta al público el próximo domingo, 19 de octubre, de 10:00 am a 2:00 pm en las instalaciones del DecoLovers Institute, ubicadas en 2900 NW 108th Avenue, Miami, FL 33172.

Lo más significativo del evento es su causa benéfica: durante la visita, los organizadores recibirán donaciones de alimentos no perecederos y suplementos médicos.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Artistas realizan impresionante mural de globos en honor al Dr. José Gregorio Hernández en Miami

Artistas realizan impresionante mural de globos en honor al Dr. José Gregorio Hernández en Miami

TPS ampara al 66 % de los venezolanos en EEUU, según vocera del Venezuela American Caucus

TPS ampara al 66 % de los venezolanos en EEUU, según vocera del Venezuela American Caucus

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

"Brujo" Martínez no jugará el clásico frente a Santos por ausencia en los entrenamientos

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP

Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP

Noticias Relacionadas

Al Dia

"Elementos de la Bacteriología": El legado científico del Dr. José Gregorio Hernández en 1906

El texto, que sirvió como base para la Cátedra de Bacteriología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) —fundada por el propio Hernández—, es un documento esencial para comprender la modernización de la salud pública y la enseñanza médica en el país a principios del siglo XX.
Nacionales

TPS ampara al 66 % de los venezolanos en EEUU, según vocera del Venezuela American Caucus

La Corte Suprema, mediante un procedimiento de emergencia conocido como docket, permitió nuevamente a la administración Trump mantener suspendido el TPS mientras se espera la decisión de la corte de apelaciones sobre el recurso interpuesto contra el fallo favorable emitido por un juez de distrito
Canonización

Estudiantes rinden homenaje a José Gregorio Hernández a través del lenguaje de señas

La Escuela Técnica “Pedro García Leal”, con sede en Valera, Estado Trujillo, ha reafirmado su compromiso con la inclusión social…
Canonización

Josué Benjamín culmina la escultura más grande del mundo de José Gregorio Hernández

La obra monumental, rinde un impresionante tributo al "Médico de los Pobres" y ha sido el resultado de un intenso proceso creativo que el joven artista documentó a través de sus redes sociales.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025