Artistas realizan impresionante mural de globos en honor al Dr. José Gregorio Hernández en Miami

La fe, el arte y la solidaridad se fusionan en un nuevo proyecto comunitario en Miami. Un grupo de Professional Balloon Designers (PBD) y talentosos artistas de globos, en una iniciativa liderada por egresados ​​de DecoLovers Institute, han creado un monumental mural de globos en homenaje al Dr. José Gregorio Hernández.

Este mural, que combina la creatividad artística con un profundo sentido de propósito, es un testimonio del compromiso de los diseñadores con la multiplicación de su conocimiento para el bien social.

La obra, estará abierta al público el próximo domingo, 19 de octubre, de 10:00 am a 2:00 pm en las instalaciones del DecoLovers Institute, ubicadas en 2900 NW 108th Avenue, Miami, FL 33172.

Lo más significativo del evento es su causa benéfica: durante la visita, los organizadores recibirán donaciones de alimentos no perecederos y suplementos médicos.

Noticia Al Dia / Arelys Munda