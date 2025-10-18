Así está el ambiente en Isnotú a solo horas de la canonización: Peregrinación, oraciones y vigilias manifiestan la fe de los devotos

Isnotú, el pueblo natal de José Gregorio Hernández y punto central de las celebraciones en vísperas y durante la canonización del "médico de los pobres" y la Madre Carmen Rendiles, es testigo de multitudinarias peregrinaciones a solo horas del gran acontecimiento. Desde horas de la tarde, se han acercado más de 2000 personas al Santuario Niño Jesús, la feligresia abarrota las calles del pueblo andino, mientras que los dispositivos de seguridad se encuentran desplegados por la región

La canonización se realizará este domingo 19 de octubre a las 10:00 am (hora de Roma), lo que corresponde a las 4:00 am, hora de Venezuela.

Entre las actividades que se llevan a cabo en Isnotú a las 3:00 am: será la transmisión en vivo de la ceremonia de canonización en el Vaticano, proyectada en pantallas gigantes en el Santuario Niño Jesús de Isnotú.

A las 12:00 pm (mediodía) se realizará una Santa Misa que estará presidida por Monseñor Ramón Aponte.

Asimismo, una Caminata-Procesión: Se desde Valera hasta Isnotú con la imagen hiperrealista de José Gregorio Hernández.

Otras actividades importantes son la Vigilia Nacional con actividades litúrgicas, oraciones y reflexiones el sábado 18 de octubre en todo el país.

Noticia al Día/Arelys Munda