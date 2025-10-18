Así será la misa de canonización: Madre Carmen Rendiles será la cuarta y JGH el sexto

El Vaticano ha revelado detalles sobre la ceremonia de canonización de los primeros santos venezolanos, este domingo, 19 de octubre.

La misa será presidida por el papa León XIV, donde la Beata Madre Carmen Rendiles será elevada a los altares en el cuarto lugar, mientras que el doctor José Gregorio Hernández será el sexto.

Se estima que más de cinco mil venezolanos estarán en Roma para la canonización, tanto en la Plaza de San Pedro como en otras áreas de la ciudad. A ellos se suman miles más en Caracas y otros lugares de Venezuela que seguirán el evento a través de pantallas gigantes.

