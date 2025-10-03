Viernes 03 de octubre de 2025
Avanzan los trabajos en la construcción del altar y el parque en honor a José Gregorio Hernández en Isnotú

En este espacio se celebrarán las actividades religiosas centrales por la canonización del médico de los pobres

Por María Briceño

Avanzan los trabajos en la construcción del altar y el parque en honor a José Gregorio Hernández en Isnotú
Foto: agencia
Con motivo de la canonización de José Gregorio Hernández, el estado Trujillo avanza en la construcción de un altar mayor en Isnotú, la rehabilitación del santuario Niño Jesús y la primera fase del Parque San José Gregorio Hernández en la capital regional.

El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez Luces, junto con el gobernador Gerardo Márquez, inspeccionó esta semana los trabajos en el municipio Rafael Rangel, donde se construye el altar mayor frente a la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Isnotú. En este espacio se celebrarán las actividades religiosas centrales por la canonización del médico de los pobres.

Ramírez mostró los avances en la primera fase del Parque Dr. José Gregorio Hernández, en el municipio capital, donde ya se ejecutaron labores de demolición y nivelación de terreno.

Simultáneamente, el Santuario Niño Jesús de Isnotú recibió mejoras y dotación de aire acondicionado como parte del plan de recuperación.

Noticia al Día con información de El Nacional

