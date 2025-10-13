La feligresía de Maracaibo, está invitada a participar en la "Vigilia de Santidad" que organiza la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá para celebrar, unida y en tiempo real, la canonización de los primeros santos de Venezuela: San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles.

La jornada de fe y encuentro se realizará en el templo mariano y comenzará a las 10:00 pm del sábado 18 de octubre.

El párroco rector de la Basílica, presbítero Nedward Andrade, detalló el cronograma de la noche: "El 18 de octubre tendremos primero la juramentación de un grupo de nuevos servidores, seguida de una procesión con la Réplica de la Chinita . Finalmente, a las diez de la noche, daremos inicio a la Vigilia de Santidad".

Una noche de alabanza y celebración

La vigilia será una jornada espiritual completa que incluirá adoración a Jesús Sacramentado y formación sobre la vida y obra de los nuevos santos venezolanos, a través de la transmisión de cápsulas informativas.

El momento culminante será la transmisión en directo de la ceremonia desde el Vaticano. "Vivamos juntos la misa de la canonización de nuestros santos venezolanos. A través de una pantalla gigante vamos a poder ver el momento de la canonización, que presidirá el papa León XIV. Esto será a las 4:00 de la mañana, hora en Venezuela ", señaló el presbítero Andrade.

La Basílica garantiza la seguridad para todos los asistentes durante esta celebración histórica.

Se invita a toda la comunidad zuliana a participar en este evento trascendental para la Iglesia venezolana.

Noticia Al Dia / Arelys Munda