Miércoles 01 de octubre de 2025
Carabobo celebrará la canonización de la Madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández

La Arquidiócesis de Valencia, celebrará la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Los actos conmemorativos duraran nueve días.

Por Arelys Munda

Carabobo celebrará la canonización de la Madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández
La Arquidiócesis de Valencia, estado Carabobo, se prepara para un amplio programa de nueve días de actividades que celebrarán la canonización de la Madre Carmen Rendiles y el primer aniversario de la fiesta litúrgica de San José Gregorio Hernández en coincidencia con su natalicio.

Los festejos iniciarán el 17 de octubre y culminarán el 26 de octubre, fecha del nacimiento de José Gregorio Hernández, en un programa simultáneo que también se replicará con actos especiales en Roma, Isnotú y Caracas.

En Valencia, la celebración se centrará en dos ejes principales: un recorrido de reliquias y una gran fiesta de cierre.

  • Recorrido de Reliquias, desde el 17 al 25 de octubre: Durante los nueve días previos a la celebración central, las reliquias de ambos santos recorrerán diversas zonas pastorales del estado Carabobo, agrupándose en diferentes parroquias para la veneración de los fieles. También, se oficiará una misa diaria a las 11:00 de la mañana en el Santuario de José Gregorio Hernández.
  • El lunes 19 de octubre se realizaran dos misas matutinas: Una a las 9:00 am en el Colegio Betania, fundado por la Madre Carmen Rendiles y otra a las 11:00 am en la Iglesia San Francisco; la jornada culminará con una presentación especial del Sistema Nacional de Orquestas.
  • El 25 de octubre, en la víspera del natalicio del Dr. José Gregorio Hernández, los actos centrales comenzarán con una noche de conciertos.
  • El domingo 26, a la medianoche, los asistentes se congregaran en el Boulevard José Gregorio Hernández y en la Plaza Sucre para cantar "las mañanitas" en conmemoración al cumpleaños del santo trujillano.
  • El Amanecer Llanero, se realizará el 26 de octubre, a las cinco de la mañana. También, se realizarán misas a las 7:30 am, 9:30 am y 12:00 pm. Cabe destacar que la Misa Central de Acción de Gracias se efectuará a las 4:30 pm, y será presidida por Monseñor González de Zárate quien estará acompañado por el clero, las hermanas Siervas de Jesús y los fieles de las distintas parroquias.

El padre Miguel Romero, explicó que la fecha del 26 de octubre no solo coincide con el nacimiento del "Médico de los Pobres", sino que marca la primera festividad de celebración litúrgica de San José Gregorio Hernández en el calendario de la Iglesia.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

