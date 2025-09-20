Caracas declaró a José Gregorio Hernández hijo ilustre

El Concejo Municipal de Caracas, declaró al Doctor José Gregorio Hernández como Hijo Ilustre de la Ciudad, en una ceremonia celebrada este 19 de septiembre en el Salón de Sesiones del cuerpo legislativo. Este reconocimiento póstumo honra al "Médico de los Pobres" por su invaluable legado científico, social y espiritual.

En el evento, le fue otorgada la Orden Waraira Repano, en su primera clase post mortem, por su significativa contribución a la capital venezolana. El Concejal Edwin Velásquez, presidente de la Comisión de Desarrollo Espiritual y Buen Vivir, junto a los demás miembros de la Junta Directiva del Concejo Municipal presidieron la sesión especial.

El padre jesuita Numa Molina fungió como orador de orden, destacando que este homenaje se extiende a todas las personas que, de manera anónima, trabajaron incansablemente para impulsar la causa de beatificación y canonización del doctor. "Es un reconocimiento a esas personas, muchas de ellas incógnitas, que hicieron algo para la beatificación de José Gregorio. Ese es el fin de esta actividad", afirmó el sacerdote.

Además, el Concejo Municipal entregó la Orden Waraira Repano en su segunda clase, al padre Numa Molina por su destacada labor y participación en la ceremonia.

La declaración de José Gregorio Hernández como Hijo Ilustre de Caracas se realiza en el marco de la próxima canonización, programada para el 19 de octubre, fecha en la que, junto a la Madre Carmen Rendiles, se convertirán en los primeros santos de Venezuela. Este es un hito de gran relevancia para el país y, especialmente, para la ciudad donde el doctor desarrolló gran parte de su vida y obra.

Noticia Al Dia / Arelys Munda