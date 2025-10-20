Cardenal Porras asistirá a misa de acción de gracias en Madrid por canonización de José Gregorio Hernández

El cardenal Baltazar Porras expresó en entrevista para el programa Shirley Radio del Circuito Onda su alegría por la canonización de los dos nuevos santos venezolanos y asistirá el próximo miércoles 22 a una misa de acción de gracias en la Catedral de la Almudena en Madrid.
La misa celebrada es una iniciativa del cardenal José Cobo, para rendirle homenaje al santo venezolano y agradecer la colaboración de la colonia venezolana en el servicio pastoral en las diversas parroquias de Madrid.
Asimismo, el cardenal comentó que regresará a Isnotú, pueblo natal de San José Gregorio Hernández, a presidir la misa de acción de gracias.
Porras resaltó que el mensaje del nuevo santo ha trascendido, de manera que no solo venezolanos, sino que oriundos de muchos otros países veneran al santo.
Noticia al Día/Información de Unión Radio