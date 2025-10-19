Carmen Elena Rendiles Martínez ya es SANTA

En una majestuosa ceremonia realizada desde la plaza de la Catedral de San Pedro en el Vaticano, este domingo 19 de octubre el Papa León XIV canonizó a la Madre María Carmen Rendiles Martínez y al Doctor José Gregorio Hernández Cisneros, convirtiéndolos en los primeros santos venezolanos.

Durante la sagrada eucaristía también fueron canonizados Ignacio Choukrallah Maloyan (Turquía), Peter To Rot (Papúa Nueva Guinea), Vincenza María Poloni (Italia), María Troncatti (Italia) y Bartolo Longo (Italia). Los siete fueron inscritos en el registro de santos de la iglesia católica.

Millones de personas seguidores de la fe católica siguen por la Internet y por televisión, paso a paso, los detalles de esta ceremonia. En Maracaibo, Insnotú y Caracas, así como en otras regiones del país, se realizaron vigilias en honor a esta celebración que marca un antes y un después en la feligresía venezolana.

Noticia al Día / José Gregorio Flores